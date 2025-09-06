क्रिकेटर नहीं, फैशन आइकॉन भी हैं कोहली… रायपुर के लड़कों में छाया उनका फेड बियर्ड लुक

फुल बियर्ड : घनी और क्लासिक दाढ़ी, पर्सनैलिटी को परिपक्व लुक देती है।

स्टबल बियर्ड: हल्की-सी ट्रिड दाढ़ी, स्मार्ट और कैजुअल लुक के लिए युवाओं की पसंद।

फेड बियर्ड : हेयरकट और दाढ़ी का ब्लेंड, सैलून में सबसे ज्यादा डिमांड वाला ट्रेंड।

गोएटी : सिर्फ ठोड़ी पर दाढ़ी, सिंपल और स्टाइलिश

फ्रेंच कट: पुराने दौर से लेकर आज तक एवरग्रीन। खासकर कॉर्पोरेट युवाओं में पसंदीदा।

बाल्बो बियर्ड : मूंछ और ठोड़ी को मिलाकर बना डिजाइन, स्टाइलिश और डैशिंग लुक देता है।

वैन डाइक: मूंछ + गोएटी का कॉबिनेशन, फिल्मी और मॉडलिंग स्टाइल।

रॉयल बियर्ड: लंबी और मोटी दाढ़ी