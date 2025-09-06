Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

Patrika Special News

क्रिकेटर नहीं, फैशन आइकॉन भी हैं कोहली… रायपुर के लड़कों में छाया उनका फेड बियर्ड लुक

Virat Kohli style fade beard craze: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली सिर्फ अपनी बैटिंग के लिए ही नहीं, बल्कि अपने स्टाइल और पर्सनालिटी के लिए भी युवाओं के बीच आइकॉन माने जाते हैं। खासकर उनका फेड बियर्ड लुक आज के युवाओं के लिए किसी फैशन स्टेटमेंट से कम नहीं है।

रायपुर

Khyati Parihar

ताबीर हुसैन

Sep 06, 2025

विराट कोहली स्टाइल फेड बियर्ड (फोटो सोर्स- पत्रिका)
विराट कोहली स्टाइल फेड बियर्ड (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Virat Kohli style fade beard craze: रायपुर के युवाओं में इन दिनों एक नया फैशन ट्रेंड तेजी से पॉपुलर हो रहा है विराट कोहली स्टाइल फेड बियर्ड। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली सिर्फ अपनी बैटिंग के लिए ही नहीं, बल्कि अपने स्टाइल और पर्सनालिटी के लिए भी युवाओं के बीच आइकॉन माने जाते हैं। खासकर उनका फेड बियर्ड लुक आज के युवाओं के लिए किसी फैशन स्टेटमेंट से कम नहीं है।

6 सितबर को दाढ़ी दिवस

कभी परंपरा और गंभीरता की पहचान मानी जाने वाली दाढ़ी अब स्टाइल स्टेटमेंट बन चुकी है। 6 सितबर को दाढ़ी दिवस मनाया जाता है। फैशन जगत से लेकर युवाओं की दिनचर्या तक, हर जगह बियर्ड का असर देखने को मिलता है। बोरियाखुर्द स्थित सैलुन के संचालक मनीष सेन कहते हैं कि आजकल युवा क्रिकेट स्टार विराट कोहली को फॉलो कर रहे हैं। वहीं फिल्मों में ‘सैयारा’ जैसी मूवी ने भी दाढ़ी को फिर से आकर्षण का केंद्र बना दिया है।

ये भी पढ़ें

Teacher’s Day 2025: डिजिटल युग के इनोवेटिव शिक्षक, बच्चों को दिखा रहे तकनीक की राह, जानें कैसे?
Patrika Special News
डिजिटल क्रांति में शिक्षक की नई भूमिका (फोटो सोर्स- पत्रिका)

क्यों है इतना क्रेज?

रायपुर के युवा मानते हैं कि फेड बियर्ड पर्सनालिटी को शार्प और स्मार्ट बनाता है। कॉलेज हो, ऑफिस या फिर कैफे हर जगह लड़के इस स्टाइल में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी "कोहली लुक" की तस्वीरें और रील्स जमकर वायरल हो रही हैं।

पर्सनैलिटी

आमा पारा स्थित सैलून के ओनर आदित्य सेन का मानना है कि दाढ़ी से चेहरा सिर्फ गंभीर ही नहीं दिखता, बल्कि व्यक्तित्व भी निखरता है। कॉलेज हो या ऑफिस, एक सलीकेदार दाढ़ी तुरंत प्रभाव छोड़ती है। कॉलेज छात्र राहुल कहते हैं क्लीन शेव चेहरा आज उतना असर नहीं छोड़ता जितना एक स्मार्ट दाढ़ी लुक। यही वजह है कि फुल बियर्ड से लेकर ट्रिड स्टाइल तक, हर लुक फैशन का हिस्सा है।

सैलून में डिमांड

आजाद चौक स्थित सैलून संचालक ओम श्रीवास का कहना है, अब ७0त्न ग्राहक बियर्ड स्टाइलिंग के लिए आते हैं। क्लासिक दाढ़ी से लेकर फ्रेंच कट और ट्रिड शेप तक, हर हते नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। सेलिब्रिटी और फिल्मों का असर यहां साफ दिखता है। सैयारा जैसी फिल्मों ने पारंपरिक और रॉयल दाढ़ी को नया जीवन दिया है।

यूथ में ट्रेंडिंग बियर्ड स्टाइल्स

फुल बियर्ड : घनी और क्लासिक दाढ़ी, पर्सनैलिटी को परिपक्व लुक देती है।
स्टबल बियर्ड: हल्की-सी ट्रिड दाढ़ी, स्मार्ट और कैजुअल लुक के लिए युवाओं की पसंद।
फेड बियर्ड : हेयरकट और दाढ़ी का ब्लेंड, सैलून में सबसे ज्यादा डिमांड वाला ट्रेंड।
गोएटी : सिर्फ ठोड़ी पर दाढ़ी, सिंपल और स्टाइलिश
फ्रेंच कट: पुराने दौर से लेकर आज तक एवरग्रीन। खासकर कॉर्पोरेट युवाओं में पसंदीदा।
बाल्बो बियर्ड : मूंछ और ठोड़ी को मिलाकर बना डिजाइन, स्टाइलिश और डैशिंग लुक देता है।
वैन डाइक: मूंछ + गोएटी का कॉबिनेशन, फिल्मी और मॉडलिंग स्टाइल।
रॉयल बियर्ड: लंबी और मोटी दाढ़ी

ग्रूमिंग और फिटनेस से जुड़ा है लुक

कोहली का यह स्टाइल केवल दाढ़ी तक सीमित नहीं है। इसमें उनकी फिटनेस और संवारकर रखने की आदत भी जुड़ी हुई है। रायपुर के युवा इसे अपनाकर अपने लुक के साथ-साथ अपनी पर्सनालिटी और फिटनेस पर भी ध्यान देने लगे हैं।

सोशल मीडिया ने बढ़ाई लोकप्रियता

इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर जब भी कोहली अपने नए लुक की तस्वीर डालते हैं, तो उसका असर सीधा रायपुर के युवाओं तक पहुंचता है। सेल्फी कल्चर और फैशन-फॉरवर्ड अप्रोच ने इस ट्रेंड को और ज्यादा हाईलाइट कर दिया है।

ये भी पढ़ें

समर्थन मूल्य व समान निधि के बाद भी किसानों ने लिया 1189 करोड़ का कर्ज, आखिर क्यों बढ़ रहा बोझ? आंकड़ों से समझें स्थिति
Patrika Special News
किसानों ने लिया 1189 करोड़ का कर्ज (फोटो सोर्स- Getty Images)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Special

Updated on:

06 Sept 2025 06:30 pm

Published on:

06 Sept 2025 06:29 pm

Hindi News / Patrika Special / क्रिकेटर नहीं, फैशन आइकॉन भी हैं कोहली… रायपुर के लड़कों में छाया उनका फेड बियर्ड लुक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट