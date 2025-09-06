क्रिकेटर नहीं, फैशन आइकॉन भी हैं कोहली… रायपुर के लड़कों में छाया उनका फेड बियर्ड लुक

Virat Kohli style fade beard craze: रायपुर के युवाओं में इन दिनों एक नया फैशन ट्रेंड तेजी से पॉपुलर हो रहा है विराट कोहली स्टाइल फेड बियर्ड। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली सिर्फ अपनी बैटिंग के लिए ही नहीं, बल्कि अपने स्टाइल और पर्सनालिटी के लिए भी युवाओं के बीच आइकॉन माने जाते हैं। खासकर उनका फेड बियर्ड लुक आज के युवाओं के लिए किसी फैशन स्टेटमेंट से कम नहीं है।
कभी परंपरा और गंभीरता की पहचान मानी जाने वाली दाढ़ी अब स्टाइल स्टेटमेंट बन चुकी है। 6 सितबर को दाढ़ी दिवस मनाया जाता है। फैशन जगत से लेकर युवाओं की दिनचर्या तक, हर जगह बियर्ड का असर देखने को मिलता है। बोरियाखुर्द स्थित सैलुन के संचालक मनीष सेन कहते हैं कि आजकल युवा क्रिकेट स्टार विराट कोहली को फॉलो कर रहे हैं। वहीं फिल्मों में ‘सैयारा’ जैसी मूवी ने भी दाढ़ी को फिर से आकर्षण का केंद्र बना दिया है।
रायपुर के युवा मानते हैं कि फेड बियर्ड पर्सनालिटी को शार्प और स्मार्ट बनाता है। कॉलेज हो, ऑफिस या फिर कैफे हर जगह लड़के इस स्टाइल में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी "कोहली लुक" की तस्वीरें और रील्स जमकर वायरल हो रही हैं।
आमा पारा स्थित सैलून के ओनर आदित्य सेन का मानना है कि दाढ़ी से चेहरा सिर्फ गंभीर ही नहीं दिखता, बल्कि व्यक्तित्व भी निखरता है। कॉलेज हो या ऑफिस, एक सलीकेदार दाढ़ी तुरंत प्रभाव छोड़ती है। कॉलेज छात्र राहुल कहते हैं क्लीन शेव चेहरा आज उतना असर नहीं छोड़ता जितना एक स्मार्ट दाढ़ी लुक। यही वजह है कि फुल बियर्ड से लेकर ट्रिड स्टाइल तक, हर लुक फैशन का हिस्सा है।
आजाद चौक स्थित सैलून संचालक ओम श्रीवास का कहना है, अब ७0त्न ग्राहक बियर्ड स्टाइलिंग के लिए आते हैं। क्लासिक दाढ़ी से लेकर फ्रेंच कट और ट्रिड शेप तक, हर हते नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। सेलिब्रिटी और फिल्मों का असर यहां साफ दिखता है। सैयारा जैसी फिल्मों ने पारंपरिक और रॉयल दाढ़ी को नया जीवन दिया है।
फुल बियर्ड : घनी और क्लासिक दाढ़ी, पर्सनैलिटी को परिपक्व लुक देती है।
स्टबल बियर्ड: हल्की-सी ट्रिड दाढ़ी, स्मार्ट और कैजुअल लुक के लिए युवाओं की पसंद।
फेड बियर्ड : हेयरकट और दाढ़ी का ब्लेंड, सैलून में सबसे ज्यादा डिमांड वाला ट्रेंड।
गोएटी : सिर्फ ठोड़ी पर दाढ़ी, सिंपल और स्टाइलिश
फ्रेंच कट: पुराने दौर से लेकर आज तक एवरग्रीन। खासकर कॉर्पोरेट युवाओं में पसंदीदा।
बाल्बो बियर्ड : मूंछ और ठोड़ी को मिलाकर बना डिजाइन, स्टाइलिश और डैशिंग लुक देता है।
वैन डाइक: मूंछ + गोएटी का कॉबिनेशन, फिल्मी और मॉडलिंग स्टाइल।
रॉयल बियर्ड: लंबी और मोटी दाढ़ी
कोहली का यह स्टाइल केवल दाढ़ी तक सीमित नहीं है। इसमें उनकी फिटनेस और संवारकर रखने की आदत भी जुड़ी हुई है। रायपुर के युवा इसे अपनाकर अपने लुक के साथ-साथ अपनी पर्सनालिटी और फिटनेस पर भी ध्यान देने लगे हैं।
इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर जब भी कोहली अपने नए लुक की तस्वीर डालते हैं, तो उसका असर सीधा रायपुर के युवाओं तक पहुंचता है। सेल्फी कल्चर और फैशन-फॉरवर्ड अप्रोच ने इस ट्रेंड को और ज्यादा हाईलाइट कर दिया है।