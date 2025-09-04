समर्थन मूल्य व समान निधि के बाद भी किसानों ने लिया 1189 करोड़ का कर्ज, आखिर क्यों बढ़ रहा बोझ? आंकड़ों से समझें स्थिति

खेती को लाभकारी बनाकर किसानों को कर्ज से मुक्त करने प्रभावी कदमों की मांग लगातार उठती रही है। इसे देखते हुए राज्य व केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में कई प्रोत्साहन योजनाएं भी चलाई जा रहीं हैं। इसके तहत समर्थन मूल्य पर कृषि उपजों की खरीदी के साथ कई जरूरी चीजों पर सब्सिडी की व्यवस्था दी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा इस बार 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की गई है। वहीं केंद्र की प्रधानमंत्री किसान समान निधि के रूप में अलग से आर्थिक प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है।