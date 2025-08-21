राज्य निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ में बदली मंत्री बनाने की परंपरा, जोगी सरकार में 23 से घटकर अब 14 तक सिमटा मंत्रिमंडल

राज्य निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा समय तक भाजपा की सरकार रही। डॉ. रमन सिंह तीन बार मुख्यमंत्री रहे। ऐसे में बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत और केदार कश्यप को हर मंत्रिमंडल में जगह मिलती रही। साय सरकार में भी बृजमोहन और कश्यप मंत्री बने। हालांकि साय सरकार में पांच से छह महीने बाद बृजमोहन सांसद बने और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। जबकि केदार वर्तमान में भी मंत्री है। इस लिहाज से प्रदेश में सबसे ज्यादा समय तक मंत्री बने रहने का श्रेय केदार कश्यप को जाता है।