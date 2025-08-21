पहली बार आदिवासी और अनुसूचित जाति विकास विभाग हुए अलग, 3 नए विधायकों को मंत्री बनाकर BJP ने साधे जाति समीकरण और युवा राजनीति

पहली बार मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जल संसाधन विभाग अपने पास रखा है। पहले यह विभाग मंत्री केदार कश्यप के पास था। हालांकि जल संसाधन के बदले केदार को परिवहन विभाग दिया गया है। यह विभाग सीएम के पास था। राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ मंत्रियों के विभागों में बड़ा उलटफेर किया है। इससे समझा जा सकता है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी क्यों हो रही थी। प्रदेश में अब तक मंत्रिमंडल विस्तार में इनता बड़ा फेरबदल नहीं हुआ है।