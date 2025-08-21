पहली बार आदिवासी और अनुसूचित जाति विकास विभाग हुए अलग, 3 नए विधायकों को मंत्री बनाकर BJP ने साधे जाति समीकरण और युवा राजनीति

Chhattisgarh Cabinet Expansion: छत्तीसगढ़ ने मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही भाजपा ने कई इतिहास रच दिए है। प्रदेश में पहली बार नए नियमों के बाद 14 मंत्री होंगे। पहली बार आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास अलग-अलग दो मंत्रियों के पास होगा। आदिम जाति कल्याण विभाग रामविचार नेताम और अनुसूचित जाति विकास विभाग नवनियुक्त मंत्री गुरु खुशवंत साहेब के पास रहेगा। इससे दोनों जाति वर्ग के विकास में तेजी आने की उम्मीद है।
पहली बार मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जल संसाधन विभाग अपने पास रखा है। पहले यह विभाग मंत्री केदार कश्यप के पास था। हालांकि जल संसाधन के बदले केदार को परिवहन विभाग दिया गया है। यह विभाग सीएम के पास था। राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ मंत्रियों के विभागों में बड़ा उलटफेर किया है। इससे समझा जा सकता है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी क्यों हो रही थी। प्रदेश में अब तक मंत्रिमंडल विस्तार में इनता बड़ा फेरबदल नहीं हुआ है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शपथ ग्रहण करने वाले कैबिनेट के नए सदस्य गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहेब तथा राजेश अग्रवाल को बधाई दी है। मुख्यमंत्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त मंत्रीगण अपनी समर्पित निष्ठा और कार्यकुशलता के साथ जनसेवा के लिए पूर्ण तत्परता से कार्य करेंगे तथा छत्तीसगढ़ राज्य को विकास और सुशासन की दिशा में नए आयाम प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार सामूहिक सहयोग और प्रतिबद्धता के बल पर जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी।
तीनों नए विधायकों को मंत्री बनाए जाने के पीछे कई राजनीतिक मायने हैं। सबसे पहले तो जाति समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन और युवा विधायक है। इसके अलावा तीनों नए विधायक को मंत्री बनाकर एक संदेश दिया है कि भाजपा अब नई और युवा टीम को आगे रखकर राजनीति करेगी। इससे प्रदेश का युवा वर्ग जो राजनीति में रुचि रखते हैं वे भाजपा से प्रभावित होंगे।
मंत्रिमंडल के विभागीय बदलाव का असर तीन मंत्रियों पर नहीं पड़ा है। इसमें वित्त मंत्री ओपी चौधरी, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल और महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का नाम शामिल हैं। इनके अलावा सीएम सहित आठ मंत्रियों के विभाग में बदलाव हुआ है।
डिप्टी सीएम अरुण साव से विधि और विधायी विभाग वापस लेकर खेल विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। पहले यह विभाग मंत्री टंकराम वर्मा के पास था। वर्मा को उच्च शिक्षा विभाग दिया गया है। लखन लाल देवांगन को आबकारी विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी गई है।
शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पूरा छत्तीसगढ़ मंडपम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। शपथ के लिए जैसे ही नए मंत्रियों के नाम पुकारा जाता है, उनके समर्थक तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करने लगते।