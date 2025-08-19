CG Cabinet Minister: Video: अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल को साय मंत्रीमंडल में मिली जगह, कल लेंगे शपथ, जश्न में डूबे भाजपाई

अंबिकापुर। अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल को सीएम विष्णु देव साय के मंत्रीमंडल (CG Cabinet Minister) में जगह दी गई है। 20 अगस्त को वे मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसे लेकर भाजपाइयों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मंत्रीमंडल में जगह मिलने के बाद उनके लखनपुर स्थित निज निवास पर उनके समर्थकों व कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरु हो गया है। कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मुंह मीठा कराकर खुशी जताई और भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाए।