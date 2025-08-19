Patrika LogoSwitch to English

अंबिकापुर

CG Cabinet Minister: Video: अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल को साय मंत्रीमंडल में मिली जगह, कल लेंगे शपथ, जश्न में डूबे भाजपाई

CG Cabinet Minister: विधायक के लखनपुर स्थित निज निवास पर कार्यकर्ताओं का लगा जमावड़ा, एक-दूसरे का मुंह मीठा कराकर दे रहे बधाई

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 19, 2025

CG Cabinet Minister
Ambikapur MLA Rajesh Agrawal and workers celebrating in his house (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल को सीएम विष्णु देव साय के मंत्रीमंडल (CG Cabinet Minister) में जगह दी गई है। 20 अगस्त को वे मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसे लेकर भाजपाइयों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मंत्रीमंडल में जगह मिलने के बाद उनके लखनपुर स्थित निज निवास पर उनके समर्थकों व कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरु हो गया है। कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मुंह मीठा कराकर खुशी जताई और भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाए।

गौरतलब है कि विधायक राजेश अग्रवाल (CG Cabinet Minister) ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता व पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को अंबिकापुर सीट से 94 वोटों से हराया था। जबकि टीएस सिंहदेव 3 बार के सीटिंग विधायक थे। उन्हें अंबिकापुर विस क्षेत्र में अजेय माना जाता था, लेकिन राजेश अग्रवाल को पहली बार भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया और उन्होंने सिंहदेव को काफी करीबी अंतर से हराकर परचम लहरा दिया।

जिस क्षेत्र में सिंहदेव की पकड़ मजबूत थी, उन जगहों पर राजेश अग्रवाल (CG Cabinet Minister) ने तगड़ी पैठ जमाई थी। माना जा रहा है कि विधायक राजेश अग्रवाल को बतौर इनाम मंत्रीमंडल में जगह देकर दिया गया है।

गौरतलब है कि काफी दिनों से छत्तीसगढ़ मंत्रीमंडल के विस्तार की बात चल रही थी, इसका पटाक्षेप अब लगभग हो गया है। 20 अगस्त को 3 नए मंत्री साय मंत्रीमंडल में और जुड़ जाएंगे। सरगुजा जिले से लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज का नाम भी मंत्री पद की दौड़ में था, लेकिन राजेश अग्रवाल ने बाजी मार ली।

CG Cabinet Minister: कांग्रेस से भाजपा में हुए थे शामिल

विधायक राजेश अग्रवाल (CG Cabinet Minister) कांग्रेसी नेता थे। कांग्रेस की टिकट से ही उन्होंने वर्ष 2014 में लखनपुर नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। वर्ष 2019 तक वे अध्यक्ष पद पर आसीन थे। वर्ष 2017 में नपं अध्यक्ष पद पर रहते हुए वे भाजपा में शामिल हो गए थे। लोगों से सीधा जुड़ाव होने की वजह से ही भाजपा में भी उनकी पैठ बनती गई।

राजेश अग्रवाल का पॉलिटिकल कैरियर

राजेश अग्रवाल का जन्म 1 जून 1967 को हुआ था। वे लखनपुर निवासी हैं। उनकी पत्नी सुनीता अग्रवाल हैं। दोनों के एक पुत्री व एक पुत्र हैं। राजेश अग्रवाल (CG Cabinet Minister) वर्ष 2002 से 2005 तक ग्राम पंचायत कुंवरपुर में उपसरपंच के पद पर रहे। वर्ष 2014 से 2019 तक वे लखनपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में वे पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को हराकर विधायक बने।

Updated on:

19 Aug 2025 06:59 pm

Published on:

19 Aug 2025 06:47 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / CG Cabinet Minister: Video: अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल को साय मंत्रीमंडल में मिली जगह, कल लेंगे शपथ, जश्न में डूबे भाजपाई

