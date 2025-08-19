Murder and buried body: भतीजे ने गंड़ासे से चाचा की बेरहमी से की हत्या, फिर घसीटकर ले गया बाड़ी में और दफन कर दी लाश

रघुनाथनगर. बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के रघुनाथनगर थाना अंतर्गत ग्राम पेंडारी में रविवार की रात शराब के नशे में हुए विवाद के बाद युवक ने धारदार हथियार से हमला कर चाचा को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद शव को घसीटते हुए घर के समीप बाड़ी में दफना (Murder and buried body) दिया था। सुबह मृतक के बेटे ने घसीटने के निशान देखे तो कब्र के पास गया और अन्य लोगों की उपस्थिति में खुदाई की तो पिता का हाथ दिखा। मामले में पुलिस ने शव बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।