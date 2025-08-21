Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Chhattisgarh Cabinet: 2028 चुनाव को ध्यान में रखते हुए साय सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार, नए चेहरों के सामने ये बड़ी चुनौतियां… जानें क्या कुछ है खास!

Chhattisgarh Cabinet: छत्तीसगढ़ में अब हरियाणा की तरह 14 मंत्री हो गए हैं। शपथ लेने के बाद तीनों मंत्रियों को विभागों का जिम्मा भी सौंप दिया गया। जानकारी के मुताबिक तीनों मंत्री गुरुवार को दिल्ली जा सकते हैं।

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 21, 2025

तीन नए मंत्री (फोटो सोर्स- पत्रिका)
तीन नए मंत्री (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Chhattisgarh Cabinet: विष्णुदेव साय सरकार के मंत्रिमंडल का 20 माह बाद आखिरकार बुधवार को विस्तार हो गया। राजभवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में राज्यपाल रमेन डेका ने साय सरकार के तीन नए मंत्रियों गजेंद्र यादव, राजेश अग्रवाल और गुरु खुशवंत साहेब को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। तीनों ने हिंदी में शपथ ली। छत्तीसगढ़ में अब हरियाणा की तरह 14 मंत्री हो गए हैं। शपथ लेने के बाद तीनों मंत्रियों को विभागों का जिम्मा भी सौंप दिया गया। जानकारी के मुताबिक तीनों मंत्री गुरुवार को दिल्ली जा सकते हैं।

सामान्य प्रशासन द्वारा आदेश के मुताबिक मंत्री गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग विकास एवं विधि-विधायी विभाग, मंत्री राजेश अग्रवाल को पयर्टन, संस्कृति धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व और गुरु खुशवंत साहेब को कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार और अनुसचित जाति विकास विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह 10 मिनट तक चला। सुबह 10.30 बजे समारोह शुरू और 10.40 बजे समाप्त हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक और भाजपा के पदाधिकारी सहित गणमान्य जन मौजूद थे।

Chhattisgarh Cabinet: तीनों मंत्रियों के सामने ये चुनौतियां

  • शीर्ष नेतृत्व की उम्मीदों पर खरा उतरना।
  • प्रदेश की जनता की कसौटी पर खरा उतरा ।
  • विभाग के काम को नए सिरे से आगे बढ़ाना।
  • स्कूल शिक्षा विभाग में नई शिक्षा प्रणाली लागू करना ।
  • पयर्टन-संस्कृति के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की पहचान बनाना।
  • टेक्निकल एजुकेशन में नवाचार करना।
  • वरिष्ठ विधायकों को साथ लेकर चलना।

सेकंड लाइन की तैयारीं

साय सरकार में 2028 के चुनावी रोड मैप का खाका तैयार कर सेकंड लाइन की टीम को आगे बढ़ाने का काम किया है। राजनीतिक पंडितों के अनुसार भाजपा ने अब नई पीढ़ी को आगे करने का काम शुरू कर दिया है।

विपक्ष नहीं हुआ शामिल

समारोह से विपक्ष ने दूरी बनाकर रखी। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत का कहना है, उनका कोरबा और जांजगीर-चांपा का कार्यक्रम पहले से तय था। वहीं कार्यक्रम की सूचना भी देरी से मिली थी।

नए मंत्रियों ने कही ये बात

  • मैं सभी के विश्वास पर खरा उतरने का हरसंभव प्रयास करूंगा। जो जिम्मेदारियों मिली है उसे प्रमुखता से निभाएंगे। - गुरु खुशवंत साहेब
  • छत्तीसगढ़ की संस्कृति और पयर्टन विश्व के मानचित्र पर पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं छोडेगे। - राजेश अग्रवाल
  • अब पूरे प्रदेश के लिए काम करने का मौका मिला है। हमेशा छत्तीसगढ़ के हित में काम करेंगे। - गजेंद्र यादव

नए मंत्रियों को मिला ये विभाग

  • गजेंद्र यादव- स्कूल शिक्षा, विधि-विधायी एवं ग्रामोद्योग विकास।
  • राजेश अग्रवाल- पयर्टन, संस्कृति धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व।
  • गुरु खुशवंत साहेब- कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, अनुसचित जाति विकास।

Published on:

21 Aug 2025 12:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Chhattisgarh Cabinet: 2028 चुनाव को ध्यान में रखते हुए साय सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार, नए चेहरों के सामने ये बड़ी चुनौतियां… जानें क्या कुछ है खास!

