Chhattisgarh Cabinet: 2028 चुनाव को ध्यान में रखते हुए साय सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार, नए चेहरों के सामने ये बड़ी चुनौतियां… जानें क्या कुछ है खास!

Chhattisgarh Cabinet: विष्णुदेव साय सरकार के मंत्रिमंडल का 20 माह बाद आखिरकार बुधवार को विस्तार हो गया। राजभवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में राज्यपाल रमेन डेका ने साय सरकार के तीन नए मंत्रियों गजेंद्र यादव, राजेश अग्रवाल और गुरु खुशवंत साहेब को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। तीनों ने हिंदी में शपथ ली। छत्तीसगढ़ में अब हरियाणा की तरह 14 मंत्री हो गए हैं। शपथ लेने के बाद तीनों मंत्रियों को विभागों का जिम्मा भी सौंप दिया गया। जानकारी के मुताबिक तीनों मंत्री गुरुवार को दिल्ली जा सकते हैं।
सामान्य प्रशासन द्वारा आदेश के मुताबिक मंत्री गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग विकास एवं विधि-विधायी विभाग, मंत्री राजेश अग्रवाल को पयर्टन, संस्कृति धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व और गुरु खुशवंत साहेब को कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार और अनुसचित जाति विकास विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह 10 मिनट तक चला। सुबह 10.30 बजे समारोह शुरू और 10.40 बजे समाप्त हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक और भाजपा के पदाधिकारी सहित गणमान्य जन मौजूद थे।
साय सरकार में 2028 के चुनावी रोड मैप का खाका तैयार कर सेकंड लाइन की टीम को आगे बढ़ाने का काम किया है। राजनीतिक पंडितों के अनुसार भाजपा ने अब नई पीढ़ी को आगे करने का काम शुरू कर दिया है।
समारोह से विपक्ष ने दूरी बनाकर रखी। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत का कहना है, उनका कोरबा और जांजगीर-चांपा का कार्यक्रम पहले से तय था। वहीं कार्यक्रम की सूचना भी देरी से मिली थी।