Chhattisgarh Cabinet: 2028 चुनाव को ध्यान में रखते हुए साय सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार, नए चेहरों के सामने ये बड़ी चुनौतियां… जानें क्या कुछ है खास!

Chhattisgarh Cabinet: विष्णुदेव साय सरकार के मंत्रिमंडल का 20 माह बाद आखिरकार बुधवार को विस्तार हो गया। राजभवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में राज्यपाल रमेन डेका ने साय सरकार के तीन नए मंत्रियों गजेंद्र यादव, राजेश अग्रवाल और गुरु खुशवंत साहेब को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। तीनों ने हिंदी में शपथ ली। छत्तीसगढ़ में अब हरियाणा की तरह 14 मंत्री हो गए हैं। शपथ लेने के बाद तीनों मंत्रियों को विभागों का जिम्मा भी सौंप दिया गया। जानकारी के मुताबिक तीनों मंत्री गुरुवार को दिल्ली जा सकते हैं।