रायगढ़

CG Crime: ससुराल घूमने गए युवक की मिली रक्तरंजित लाश, हत्या की आशंका, दो लोग हिरासत में

CG Crime: गांव में घुमने के लिए अकेला निकला था। दोपहर तक जब घर नहीं आया तो उसके परिजन उससी खोजबीन करने लगे। इस बीच पता चला कि गांव के डीपापारा निवासी पंचराम राठिया के परछी में वह गंभीर हालत में पड़ा है।

रायगढ़

Love Sonkar

Sep 26, 2025

CG Crime: परिवार के साथ ससुराल घूमने के लिए आए युवक की पड़ोसी के घर में रक्तरंजित लाश मिलने की सूचना पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। वहीं पुलिस व फारंसिक टीम मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई अहम सुराग नहीं मिल सका है।

इस संबंध में संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पत्थलगांव थाना क्षेत्र के ग्राम गाला निवासी बलराम सारथी पिता स्व. रामप्रसाद सारथी (28 वर्ष) की शादी घरघोड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम बरपाली में हुआ है। इससे विगत 21 सितंबर की शाम को अपनी पत्नी व बच्चे के साथ ससुराल आया था और तब से वह वहीं पर रह रहा था।

बुधवार की सुबह में वह घर से गांव में घुमने के लिए अकेला निकला था। दोपहर तक जब घर नहीं आया तो उसके परिजन उससी खोजबीन करने लगे। इस बीच पता चला कि गांव के डीपापारा निवासी पंचराम राठिया के परछी में वह गंभीर हालत में पड़ा है। इससे जब परिजन वहां जाकर देखे तो किसी ने उसे धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था।

घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस ने प्रथम दृष्टया हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। विगत दो दिनों से घटना स्थल की जांच करने के लिए फारेंसिक टीम व डॉक स्क्वायड मौके की जांच कर ही है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई अहम सुराग नहीं मिल सका है।

दो लोग हिरासत में

इस संबंध में घरघोड़ा पुलिस का कहना है कि उक्त युवक की हत्या हुई है, जिससे अपराध दर्ज कर मामले को जांच में लिया गया है। फिलहाल दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। हालांकि पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Updated on:

26 Sept 2025 03:25 pm

Published on:

26 Sept 2025 03:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / CG Crime: ससुराल घूमने गए युवक की मिली रक्तरंजित लाश, हत्या की आशंका, दो लोग हिरासत में

