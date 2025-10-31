Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

CG Crime News: 10 लाख लेकर भागे दलाल… सराफा कारोबारी को जमीन सौदे के नाम पर लगाया चूना, दलाल फरार

Crime News: जमीन का सौदा करने रतनपुर से कटघोरा पहुंचे एक सराफा कारोबारी से 10 लाख रुपए छीनकर दलाल भाग गए। इनमें एक दलाल जूनापारा बिलासपुर का रहने वाला है।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Oct 31, 2025

CG Crime News: जमीन का सौदा करने रतनपुर से कटघोरा पहुंचे एक सराफा कारोबारी से 10 लाख रुपए छीनकर दलाल भाग गए। इनमें एक दलाल जूनापारा बिलासपुर का रहने वाला है। जबकि उसके साथ कटघोरा पहुंचे तीन अन्य दलालों की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस केस दर्ज कर जांच कर आरोपियों की तलाश में जुटी है।

जिले के रतनपुर सोनारपारा में रहने वाले कीर्ति कुमार सोनी (55 वर्ष) अपने साथी मनोज पाटले के साथ 10 लाख रुपए लेकर जमीन का सौदा करने कटघोरा पहुंचे थे। दलाल हीरालाल ने एग्रीमेंट के लिए कीर्ति को कटघोरा क्षेत्र में एक स्थान पर बुलाया। कीर्ति वहां थैले में रखे 10 लाख रुपए लेकर पहुंचा और चर्चा करने लगा। इस दौरान दलाल हीरालाल और उसके साथ आए तीन अन्य लोग कीर्ति की हाथ से रुपए से भरा थैला छीनकर भाग गए। घबराकर कीर्ति कटघोरा थाना पहुंचा।

यह है मामला

पुलिस ने कीर्ति के बयान के आधार पर बताया है कि आज से करीब तीन माह पहले ओडगी जूनापारा बिलासपुर में रहने वाले हीरालाल से गुरसिया बंजारी के पास जमीन खरीदी के सबंध में कीर्ति की बातचीत हुई थी, तभी से दोनों एक दूसरे के सपर्क में थे। उनकी आपस में दो- तीन बार मुलाकात भी हुई थी। 28 अक्टूबर की सुबह हीरालाल ने कीर्ति को जमीन की एग्रीमेंट करने 10 लाख रुपए लेकर गुरसिया बंजारी के पास आने के लिए कहा तो वहां पहुंचे थे, तभी यह घटना हो गई।

ये भी पढ़ें

लग्जरी कार में चल रहा था ऐसा काम, पुलिस के पहुंचते ही युवक के उड़े होश, फिर…. पौने 13 लाख की संपत्ति जब्त
राजनंदगांव
लग्जरी कार में बैठकर लिख रहा था सट्टा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

31 Oct 2025 11:43 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG Crime News: 10 लाख लेकर भागे दलाल… सराफा कारोबारी को जमीन सौदे के नाम पर लगाया चूना, दलाल फरार

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG High Court: मेकाहारा में एक ही बेड पर दो प्रसूताओं को देखकर भड़का हाईकोर्ट, कहा- स्थिति बेहद खराब, सरकार ध्यान दें…

हाईकोर्ट (photo-patrika)
बिलासपुर

मंगल स्पंज फैक्ट्री में बड़ा हादसा: 40 फीट ऊंचाई से नीचे गिरा मजदूर, मौके पर ही मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा

मौत (Photo source- Patrika)
बिलासपुर

रीएजेंट टेंडर पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, पूछा- अब तक क्या हुआ? सीजीएमएससी से मांगा नया शपथ पत्र

हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)
बिलासपुर

जीजीयू के छात्र की मौत मामला… 5 दिन बाद भी FIR नहीं, दिल्ली और रायपुर मंत्रालय से रखी जा रही नजर

जीजीयू (Photo source- Patrika)
बिलासपुर

प्रदेश की बेटियों ने न्यायिक इतिहास रचा, 2018 में पहली बार दो महिला बनीं जज, 16 स्थानीय वकील भी शामिल

हाईकोर्ट (photo-patrika)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.