CG Crime News: 10 लाख लेकर भागे दलाल… सराफा कारोबारी को जमीन सौदे के नाम पर लगाया चूना, दलाल फरार

पुलिस ने कीर्ति के बयान के आधार पर बताया है कि आज से करीब तीन माह पहले ओडगी जूनापारा बिलासपुर में रहने वाले हीरालाल से गुरसिया बंजारी के पास जमीन खरीदी के सबंध में कीर्ति की बातचीत हुई थी, तभी से दोनों एक दूसरे के सपर्क में थे। उनकी आपस में दो- तीन बार मुलाकात भी हुई थी। 28 अक्टूबर की सुबह हीरालाल ने कीर्ति को जमीन की एग्रीमेंट करने 10 लाख रुपए लेकर गुरसिया बंजारी के पास आने के लिए कहा तो वहां पहुंचे थे, तभी यह घटना हो गई।