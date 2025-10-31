CG Crime News: 10 लाख लेकर भागे दलाल… सराफा कारोबारी को जमीन सौदे के नाम पर लगाया चूना, दलाल फरार

CG Crime News: जमीन का सौदा करने रतनपुर से कटघोरा पहुंचे एक सराफा कारोबारी से 10 लाख रुपए छीनकर दलाल भाग गए। इनमें एक दलाल जूनापारा बिलासपुर का रहने वाला है। जबकि उसके साथ कटघोरा पहुंचे तीन अन्य दलालों की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस केस दर्ज कर जांच कर आरोपियों की तलाश में जुटी है।
जिले के रतनपुर सोनारपारा में रहने वाले कीर्ति कुमार सोनी (55 वर्ष) अपने साथी मनोज पाटले के साथ 10 लाख रुपए लेकर जमीन का सौदा करने कटघोरा पहुंचे थे। दलाल हीरालाल ने एग्रीमेंट के लिए कीर्ति को कटघोरा क्षेत्र में एक स्थान पर बुलाया। कीर्ति वहां थैले में रखे 10 लाख रुपए लेकर पहुंचा और चर्चा करने लगा। इस दौरान दलाल हीरालाल और उसके साथ आए तीन अन्य लोग कीर्ति की हाथ से रुपए से भरा थैला छीनकर भाग गए। घबराकर कीर्ति कटघोरा थाना पहुंचा।
पुलिस ने कीर्ति के बयान के आधार पर बताया है कि आज से करीब तीन माह पहले ओडगी जूनापारा बिलासपुर में रहने वाले हीरालाल से गुरसिया बंजारी के पास जमीन खरीदी के सबंध में कीर्ति की बातचीत हुई थी, तभी से दोनों एक दूसरे के सपर्क में थे। उनकी आपस में दो- तीन बार मुलाकात भी हुई थी। 28 अक्टूबर की सुबह हीरालाल ने कीर्ति को जमीन की एग्रीमेंट करने 10 लाख रुपए लेकर गुरसिया बंजारी के पास आने के लिए कहा तो वहां पहुंचे थे, तभी यह घटना हो गई।
