लग्जरी कार में चल रहा था ऐसा काम, पुलिस के पहुंचते ही युवक के उड़े होश, फिर…. पौने 13 लाख की संपत्ति जब्त

लग्जरी कार में बैठकर लिख रहा था सट्टा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Crime News: जुआ-सट्टा और शराब की अवैध बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने एक सटोरिया को लग्जरी कार सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी पोस्ट ऑफिस चौक के पास कार में बैठ कर सट्टा-पट्टी लिख रहा था, जिसे पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कार सहित पौने 13 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है।
सूत्रों के अनुसार, शहर में सट्टा बंद होने के बाद अब पड़ोसी जिले दुर्ग के सट्टा खाईवाल इस काम में लगे हुए हैं। कोतवाली थाना प्रभारी नंद किशोर गौतम ने बताया कि अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गुरुवार को पुलिस को सूचना मिली कि एक आरोपी पोस्ट ऑफिस चौक के पास लग्जरी कार में बैठ कर मोबाइल से सट्टा-पट्टी लिख रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ लिया।
पुलिस ने आरोपी की पहचान 29 वर्षीय अनुप यादव उर्फ मुन्डु के रूप में की, जो बल्देव बाग स्थित जिला सहकारी बैंक के पास का निवासी है। आरोपी को रंगे हाथ सट्टा-पट्टी के साथ गिरफ्तार किया गया और उसके पास से करीब 12.74 लाख रुपये की संपत्ति बरामद की गई। जब्त सामानों में एक कार (सीजी 08-एयू-1672), दो मोबाइल फोन, सट्टा पट्टी और 4000 रुपये की नकदी शामिल हैं।
पुलिस द्वारा बरामद किए गए मोबाइल और सट्टा-पट्टी से यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी व्हाट्सएप के माध्यम से सट्टा काम चला रहा था। आरोपी ने अवैध रूप से धन अर्जित करने के लिए सट्टेबाजी का यह कारोबार किया था। पुलिस के अनुसार आरोपी अनुप यादव का आपराधिक इतिहास भी है और उसके खिलाफ पहले भी तीन मामले दर्ज हो चुके हैं। दुर्ग के खाईवाल सट्टा की पट्टी लेकर खेल को जारी रख रहे हैं। पुलिस अब धरपकड़ कर रही है।
