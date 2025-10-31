लग्जरी कार में चल रहा था ऐसा काम, पुलिस के पहुंचते ही युवक के उड़े होश, फिर…. पौने 13 लाख की संपत्ति जब्त

सूत्रों के अनुसार, शहर में सट्टा बंद होने के बाद अब पड़ोसी जिले दुर्ग के सट्टा खाईवाल इस काम में लगे हुए हैं। कोतवाली थाना प्रभारी नंद किशोर गौतम ने बताया कि अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गुरुवार को पुलिस को सूचना मिली कि एक आरोपी पोस्ट ऑफिस चौक के पास लग्जरी कार में बैठ कर मोबाइल से सट्टा-पट्टी लिख रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ लिया।