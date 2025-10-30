Patrika LogoSwitch to English

कोरबा

एक्टिवा से हुई मामूली ठोकर के बाद बवाल, पार्षद पति और उसके साथियों पर नाबालिग को बुरी तरह पीटने का आरोप, केस दर्ज

Crime News: मानिकपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत दादरखुर्द पार्षद पति पर एक नाबालिग को बुरी तरह से पीटने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस की है।

कोरबा

image

Khyati Parihar

Oct 30, 2025

Crime News: मानिकपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत दादरखुर्द पार्षद पति पर एक नाबालिग को बुरी तरह से पीटने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस की है। जिनका कहना है कि विकास चौधरी, छोटू और राकेश पटेल ने उनके 14 साल के बेटे को बुरी तरह से पीटा है। नाबालिग के परिजनों ने आरोपियों पर कार्यवाही करने की मांग की है ।

जानकारी के अनुसार, सातवीं कक्षा में पढ़ने वाला एक छात्र अपनी एक्टिवा गाड़ी से कहीं जा रहा था। इसी दौरान विकास चौधरी और उसके दो अन्य साथी उसी रास्ते से लौट रहे थे। आरोप है कि वह सभी नशे में भी थे। गलती से नाबालिग छात्र की एक्टिवा से इन्हें ठोकर लग गई। इससे तीनों का नाबालिग के साथ विवाद होने लगा। इसके बाद नाबालिग की बुरी तरह से पिटाई की गई। इस घटना में उसे चोट लगी है। वहीं पुलिस की गई शिकायत में बंधक बनाकर पीटने का आरोप लगाया गया है। इस मामले की शिकायत परिजनों की ओर से पुलिस से की गई है।

पार्षद के घर पर हंगामा

इस घटना के बाद वार्ड की आक्रोशित महिलाएं और अन्य लोग पार्षद के घर भी पहुंचे थे। जहां उन्होंने पार्षद को खरी खोटी सुनाई और पार्षद के घर पर भी जमकर हंगामा किया। पुलिस ने शिकायत के बाद इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस में मौके का मुआयना भी किया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

अपराध दर्ज कर शुरू की गई विवेचना

दादरखुर्द निवासी साहिल ने शिकायत की है कि विकास चौधरी, छोटू और राकेश पटेल ने एक नाबालिग की पिटाई की है। रोड एक्सीडेंट से यह विवाद शुरू हुआ था। इसके संबंध में जब इन्होंने आपस में बातचीत की तब मारपीट की घटना सामने आई है। अपराध दर्ज कर लिया गया है। मामले में अभी विवेचना की जा रही है। - भूषण एक्का, सीएसपी कोरबा

लगातार बढ़ रहे हत्या के मामलों से बालोद में दहशत, जंगल में मिला 55 वर्षीय व्यक्ति का शव, शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान
बालोद
Crime

कोरबा

छत्तीसगढ़

गांव में तबाही मचाने के बाद लोनर हाथी जंगल की ओर लौटा, 42 हाथियों का झुंड यहां कर रहा विचरण, ग्रामीणों में दहशत

रात भर घूमता रहा हाथी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कोरबा

तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, जोरदार आवाज से इलाके में मची हलचल, मौके पर लगी लोगों की भीड़

तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कोरबा

क्रेडिट-डेबिट कार्ड एक्टिवेट किए बिना खाते से पार हुए 3.12 लाख रुपए, पुलिस ने दर्ज किया धोखाधड़ी का केस

3 लाख की धोखाधड़ी (photo source- Patrika)
कोरबा

मोंथा चक्रवात का असर कोरबा में भी… अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना, जानें मौसम अपडेट

बंगाल की खाड़ी में उठा मोंथा (photo source- Patrika)
कोरबा

Driving License: अब मशीन बताएगी कौन है अच्छा ड्राइवर? कोरबा में बनेगा आधुनिक ई-ट्रैक टेस्ट सेंटर

आधुनिक ई-ट्रैक (photo source- Patrika)
कोरबा
