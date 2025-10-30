एक्टिवा से हुई मामूली ठोकर के बाद बवाल, पार्षद पति और उसके साथियों पर नाबालिग को बुरी तरह पीटने का आरोप, केस दर्ज

जानकारी के अनुसार, सातवीं कक्षा में पढ़ने वाला एक छात्र अपनी एक्टिवा गाड़ी से कहीं जा रहा था। इसी दौरान विकास चौधरी और उसके दो अन्य साथी उसी रास्ते से लौट रहे थे। आरोप है कि वह सभी नशे में भी थे। गलती से नाबालिग छात्र की एक्टिवा से इन्हें ठोकर लग गई। इससे तीनों का नाबालिग के साथ विवाद होने लगा। इसके बाद नाबालिग की बुरी तरह से पिटाई की गई। इस घटना में उसे चोट लगी है। वहीं पुलिस की गई शिकायत में बंधक बनाकर पीटने का आरोप लगाया गया है। इस मामले की शिकायत परिजनों की ओर से पुलिस से की गई है।