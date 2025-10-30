एक्टिवा से हुई मामूली ठोकर के बाद बवाल, पार्षद पति और उसके साथियों पर नाबालिग को बुरी तरह पीटने का आरोप, केस दर्ज

Crime News: मानिकपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत दादरखुर्द पार्षद पति पर एक नाबालिग को बुरी तरह से पीटने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस की है। जिनका कहना है कि विकास चौधरी, छोटू और राकेश पटेल ने उनके 14 साल के बेटे को बुरी तरह से पीटा है। नाबालिग के परिजनों ने आरोपियों पर कार्यवाही करने की मांग की है ।
जानकारी के अनुसार, सातवीं कक्षा में पढ़ने वाला एक छात्र अपनी एक्टिवा गाड़ी से कहीं जा रहा था। इसी दौरान विकास चौधरी और उसके दो अन्य साथी उसी रास्ते से लौट रहे थे। आरोप है कि वह सभी नशे में भी थे। गलती से नाबालिग छात्र की एक्टिवा से इन्हें ठोकर लग गई। इससे तीनों का नाबालिग के साथ विवाद होने लगा। इसके बाद नाबालिग की बुरी तरह से पिटाई की गई। इस घटना में उसे चोट लगी है। वहीं पुलिस की गई शिकायत में बंधक बनाकर पीटने का आरोप लगाया गया है। इस मामले की शिकायत परिजनों की ओर से पुलिस से की गई है।
इस घटना के बाद वार्ड की आक्रोशित महिलाएं और अन्य लोग पार्षद के घर भी पहुंचे थे। जहां उन्होंने पार्षद को खरी खोटी सुनाई और पार्षद के घर पर भी जमकर हंगामा किया। पुलिस ने शिकायत के बाद इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस में मौके का मुआयना भी किया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
दादरखुर्द निवासी साहिल ने शिकायत की है कि विकास चौधरी, छोटू और राकेश पटेल ने एक नाबालिग की पिटाई की है। रोड एक्सीडेंट से यह विवाद शुरू हुआ था। इसके संबंध में जब इन्होंने आपस में बातचीत की तब मारपीट की घटना सामने आई है। अपराध दर्ज कर लिया गया है। मामले में अभी विवेचना की जा रही है। - भूषण एक्का, सीएसपी कोरबा
