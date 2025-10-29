लगातार बढ़ रहे हत्या के मामलों से बालोद में दहशत, जंगल में मिला 55 वर्षीय व्यक्ति का शव, शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान

Crime News, Pc: Patrika
Crime News: बालोद जिले में लगातार हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। जिले के डौंडीलोहारा विकासखंड के ग्राम गुरामी के जंगल में मंगलवार को 55 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला। शव को देखने से हत्या का मामला सामने आ रहा है। उनके शरीर में धारदार हथियार से हमला करने के निशान है। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर सहित पुलिस टीम घटना स्थल पर पहुंची और जांच की।
जांच में शव की अरजपुरी निवासी भूषण नेताम 55 साल के रूप में पहचान हुई। परिजनों को बुलाकर पूछताछ की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टि में यह हत्या का मामला है।
मृतक के परिजनों के मुताबिक वह सोमवार की रात खाना खाकर रात 9.30 बजे घर से निकले, लेकिन लौटकर नहीं आए। आज दोपहर में इस घटना की जानकारी मिली। गुरामी का जंगल में शव मिला। वह मृतक के गांव से 10 किमी दूर है। अंदेशा है कि हत्या कर शव जंगल में छोड़ा गया है।
जंगल में मिले शव की पहचान भूषण नेताम अरजपुरी निवासी के रूप में हुई है। जांच चल रही है। प्रथम दृष्टि में यह मामला हत्या का लग रहा है। - मोनिका ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बालोद
बड़ी खबरेंView All
बालोद
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग