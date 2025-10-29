लगातार बढ़ रहे हत्या के मामलों से बालोद में दहशत, जंगल में मिला 55 वर्षीय व्यक्ति का शव, शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान

Crime News: बालोद जिले में लगातार हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। जिले के डौंडीलोहारा विकासखंड के ग्राम गुरामी के जंगल में मंगलवार को 55 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला। शव को देखने से हत्या का मामला सामने आ रहा है। उनके शरीर में धारदार हथियार से हमला करने के निशान है। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर सहित पुलिस टीम घटना स्थल पर पहुंची और जांच की।