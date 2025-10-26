Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलोदा बाज़ार

मां के सामने बीच चौराहे में बांधकर युवक को बेरहमी से पीटा, उपचार के दौरान हुई मौत, मंजर देख खड़े हो गए रोंगटे

Crime News: संडी बंगला गोवर्धन पूजा की रात चौराहे पर बांधकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

बलोदा बाज़ार

image

Khyati Parihar

Oct 26, 2025

आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Crime News: संडी बंगला गोवर्धन पूजा की रात चौराहे पर बांधकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना पलारी थाना क्षेत्र के जर्वे गांव की बताई जाती है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक, पलारी थाना क्षेत्र के ग्राम जर्वे में बुधवार दोपहर गांव में आपसी विवाद को लेकर कैलाश वर्मा और आरोपी परिवार के बीच झड़प हुई थी। शाम करीब 8 बजे पुरानी रंजिश को लेकर कामेश्वर साहू, जती साहू, अंशु साहू और बिहारी साहू सहित परिवार के कुछ अन्य सदस्य डंडे और लोहे की रॉड लेकर कैलाश, उसके पिता पुरुषोत्तम वर्मा (60) और भाई बुद्धि सागर (25) पर टूट पड़े। परिजनों ने बीच-बचाव कर घर में शरण ली, लेकिन करीब आधे घंटे बाद आरोपी घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। इस दौरान पिता और बड़ा बेटा पिछला दरवाजा तोड़कर भाग निकले, लेकिन कैलाश को उसकी मां के सामने ही पकड़ लिया गया।

आरोपियों ने कैलाश को घसीटते हुए करीब 70 मीटर दूर गौरा-गौरी चौराहे तक ले जाकर रस्सी से बांध दिया। चौराहे पर भीड़ के सामने डंडों और रॉड से बेरहमी से पिटाई की गई। घटना इतनी निर्मम थी कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन आरोपी परिवार के दबदबे के चलते कोई बीच-बचाव नहीं कर सका। सूचना मिलने पर रात करीब 10 बजे थाना पलारी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने कैलाश को भीड़ और आरोपियों के कब्जे से छुड़ाकर तत्काल पलारी अस्पताल पहुंचाया।

कैलाश की हालत नाजुक देखकर थाना प्रभारी हेमंत पटेल ने एंबुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाने का निर्णय लिया। रास्ते में युवक की सांसें धीमी पड़ने लगीं। तब थाना प्रभारी ने स्वयं कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन देकर उसकी जान बचाने की कोशिश की। जिला अस्पताल में उन्होंने इलाज की निगरानी की, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कैलाश ने शुक्रवार सुबह दम तोड़ दिया।

पुलिस की तत्परता से चार आरोपी गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी तुलसी लेकाम ने स्वयं जांच की जिम्मेदारी ली। उन्होंने बताया कि एक वर्ष पूर्व हुई सड़क दुर्घटना को हत्या समझकर आरोपी परिवार ने बदला लेने की नीयत से कैलाश वर्मा पर हमला किया। मृतक के भाई बुद्धेश्वर वर्मा की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर सभी चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। गांव के लोगों का कहना है कि आरोपी परिवार का गांव में पुराना दबदबा रहा है, जिसके कारण लोग हस्तक्षेप करने से डरते थे। फिलहालए पुलिस गांव में तैनात है और स्थिति सामान्य बताई जा रही है।

ये भी पढ़ें

बकरे की लालच में कुल्हाड़ी से बुजुर्ग दंपती की हत्या, फिर खाया बकरे का मांस… पुलिस ने 2 आरोपी को दबोचा
अंबिकापुर
2 आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Oct 2025 02:19 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / मां के सामने बीच चौराहे में बांधकर युवक को बेरहमी से पीटा, उपचार के दौरान हुई मौत, मंजर देख खड़े हो गए रोंगटे

बड़ी खबरें

View All

बलोदा बाज़ार

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Crime News: बेटी की जली हुई लाश देख पिता के उड़े होश, जताई हत्या की आशंका, जानें पूरा मामला

पैरावट में मिली युवती की जली लाश (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बलोदा बाज़ार

खेतों में उतरे कलेक्टर… एप से किया फसल का फिजिकल वेरिफिकेशन, किसानों से भी की सीधी बातचीत

फसल का भौतिक सत्यापन करने कलेक्टर पहुंचे फील्ड (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बलोदा बाज़ार

शिवनाथ नदी में डूबने से दो सगे भाई समेत 3 युवकों की मौत, एक ने ऐसी बचाई अपनी जान… जानें कैसे हुआ हादसा?

डूबने से तीन की मौत (Photo Video SS)
बलोदा बाज़ार

CG News: सीमेंट ढोने के चक्कर में गई ड्राइवर की नौकरी, महतारी एक्सप्रेस में की थी लापरवाही

लापरवाही सीमेंट ढोते पकड़ा गया ड्राइवर (Photo source- Patrika)
बलोदा बाज़ार

Chhattisgarh News: कला-संस्कृति का जीवंत प्रदर्शन, शहर में मनाई गई रंगोली की 50 साल पुरानी परंपरा

कला-संस्कृति का जीवंत प्रदर्शन (Photo source- Patrika)
बलोदा बाज़ार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.