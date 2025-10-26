मां के सामने बीच चौराहे में बांधकर युवक को बेरहमी से पीटा, उपचार के दौरान हुई मौत, मंजर देख खड़े हो गए रोंगटे

आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Crime News: संडी बंगला गोवर्धन पूजा की रात चौराहे पर बांधकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना पलारी थाना क्षेत्र के जर्वे गांव की बताई जाती है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
जानकारी के मुताबिक, पलारी थाना क्षेत्र के ग्राम जर्वे में बुधवार दोपहर गांव में आपसी विवाद को लेकर कैलाश वर्मा और आरोपी परिवार के बीच झड़प हुई थी। शाम करीब 8 बजे पुरानी रंजिश को लेकर कामेश्वर साहू, जती साहू, अंशु साहू और बिहारी साहू सहित परिवार के कुछ अन्य सदस्य डंडे और लोहे की रॉड लेकर कैलाश, उसके पिता पुरुषोत्तम वर्मा (60) और भाई बुद्धि सागर (25) पर टूट पड़े। परिजनों ने बीच-बचाव कर घर में शरण ली, लेकिन करीब आधे घंटे बाद आरोपी घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। इस दौरान पिता और बड़ा बेटा पिछला दरवाजा तोड़कर भाग निकले, लेकिन कैलाश को उसकी मां के सामने ही पकड़ लिया गया।
आरोपियों ने कैलाश को घसीटते हुए करीब 70 मीटर दूर गौरा-गौरी चौराहे तक ले जाकर रस्सी से बांध दिया। चौराहे पर भीड़ के सामने डंडों और रॉड से बेरहमी से पिटाई की गई। घटना इतनी निर्मम थी कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन आरोपी परिवार के दबदबे के चलते कोई बीच-बचाव नहीं कर सका। सूचना मिलने पर रात करीब 10 बजे थाना पलारी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने कैलाश को भीड़ और आरोपियों के कब्जे से छुड़ाकर तत्काल पलारी अस्पताल पहुंचाया।
कैलाश की हालत नाजुक देखकर थाना प्रभारी हेमंत पटेल ने एंबुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाने का निर्णय लिया। रास्ते में युवक की सांसें धीमी पड़ने लगीं। तब थाना प्रभारी ने स्वयं कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन देकर उसकी जान बचाने की कोशिश की। जिला अस्पताल में उन्होंने इलाज की निगरानी की, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कैलाश ने शुक्रवार सुबह दम तोड़ दिया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी तुलसी लेकाम ने स्वयं जांच की जिम्मेदारी ली। उन्होंने बताया कि एक वर्ष पूर्व हुई सड़क दुर्घटना को हत्या समझकर आरोपी परिवार ने बदला लेने की नीयत से कैलाश वर्मा पर हमला किया। मृतक के भाई बुद्धेश्वर वर्मा की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर सभी चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। गांव के लोगों का कहना है कि आरोपी परिवार का गांव में पुराना दबदबा रहा है, जिसके कारण लोग हस्तक्षेप करने से डरते थे। फिलहालए पुलिस गांव में तैनात है और स्थिति सामान्य बताई जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
बलोदा बाज़ार
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग