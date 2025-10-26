मां के सामने बीच चौराहे में बांधकर युवक को बेरहमी से पीटा, उपचार के दौरान हुई मौत, मंजर देख खड़े हो गए रोंगटे

जानकारी के मुताबिक, पलारी थाना क्षेत्र के ग्राम जर्वे में बुधवार दोपहर गांव में आपसी विवाद को लेकर कैलाश वर्मा और आरोपी परिवार के बीच झड़प हुई थी। शाम करीब 8 बजे पुरानी रंजिश को लेकर कामेश्वर साहू, जती साहू, अंशु साहू और बिहारी साहू सहित परिवार के कुछ अन्य सदस्य डंडे और लोहे की रॉड लेकर कैलाश, उसके पिता पुरुषोत्तम वर्मा (60) और भाई बुद्धि सागर (25) पर टूट पड़े। परिजनों ने बीच-बचाव कर घर में शरण ली, लेकिन करीब आधे घंटे बाद आरोपी घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। इस दौरान पिता और बड़ा बेटा पिछला दरवाजा तोड़कर भाग निकले, लेकिन कैलाश को उसकी मां के सामने ही पकड़ लिया गया।