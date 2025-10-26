गत वर्ष किसी के साथ भागी थी पत्नी, लौटने के बाद भी की ये हरकत, ईंट से पीट-पीटकर पति ने मार डाला

फिर पुराना घर में जाकर देखी तो जमीन एवं घर से बाहर में खून का निशान दिख रहा था। यह जानकारी मिलने पर सरपंच व अन्य लोगों ने चौकी जाकर शिकायत दर्ज कराई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची व जांच के बाद शव का पीएम कराकर परिजन को सौंप दिया। इसके बाद हत्या का अपराध दर्ज कर वारदात के बाद फरार आरोपी पति शिवकुमार पति रतिराम पहाड़ी कोरवा उम्र 28 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई में उप निरीक्षक रविन्द्र प्रताप सिंह, प्रधान आरक्षक प्रदीप यादव, भदेश्वर पैकरा, विजय गुप्ता, आरक्षक जगनाथ केराम व सुरेन्द्र रवि शामिल रहे।