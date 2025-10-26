गत वर्ष किसी के साथ भागी थी पत्नी, लौटने के बाद भी की ये हरकत, ईंट से पीट-पीटकर पति ने मार डाला

पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG Murder News: बरियों चौकी क्षेत्र के ग्राम घटगांव में एक युवक ने चरित्र शंका से जुड़े विवाद को लेकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी की पत्नी गत वर्ष किसी के साथ भाग गई थी। फिर लौटने के बाद भी वह किसी से बात करती थी। इसी बात को लेकर हुए विवाद में आरोपी ने डंडे व ईंट से हमला कर उसकी हत्या कर दी।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 23 अक्टूबर की सुबह 8 बजे ग्राम घटना के डकईव्यौरा में हल्ला हुआ कि शिवकुमार अपनी पत्नी को मारकर कहीं भाग गया है। इस पर सरपंच बहाल राम सहित अन्य लोग शिवकुमार के घर गए तो उसकी बड़ी मां सुमित्री मिली। उसने बताया कि रात में शिवकुमार और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा मारपीट, पुराना घर में हो रहा था, मैं नया घर में सो रही थी।
हल्ला सुनकर बाहर निकली तो शिवकुमार पत्नी के साथ पुराना पविारिक विवाद को लेकर मारपीट कर रहा था, मैं समझाने गई तो मुझे ही ईंट से मारने के लिए दौडाया तो वहां से तीनों छोटे बच्चों को लेकर रतिराम के घर जाकर सो गई। सुबह उठकर घर आकर देखी तो नया घर का दरवाजा खुला था और अंदर हीरामनी खून से लथपथ मरी पड़ी थी।
फिर पुराना घर में जाकर देखी तो जमीन एवं घर से बाहर में खून का निशान दिख रहा था। यह जानकारी मिलने पर सरपंच व अन्य लोगों ने चौकी जाकर शिकायत दर्ज कराई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची व जांच के बाद शव का पीएम कराकर परिजन को सौंप दिया। इसके बाद हत्या का अपराध दर्ज कर वारदात के बाद फरार आरोपी पति शिवकुमार पति रतिराम पहाड़ी कोरवा उम्र 28 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई में उप निरीक्षक रविन्द्र प्रताप सिंह, प्रधान आरक्षक प्रदीप यादव, भदेश्वर पैकरा, विजय गुप्ता, आरक्षक जगनाथ केराम व सुरेन्द्र रवि शामिल रहे।
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पत्नी का चरित्र ठीक नही था। पिछले वर्ष भी किसी के साथ भाग गई थी। घटना दिनांक को भी उसने पत्नी को किसी से अंधेरे में बात करते सुन लिया था। जब उसने पूछताछ की तो विवाद, मारपीट हो गया। इसी बीच उसने डंडे व ईंट से मारकर पत्नी की हत्या कर दी। फिर भाग गया था।
