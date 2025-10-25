Patrika LogoSwitch to English

CG Murder Case: बंद मकान से उठी बदबू ने मचाया हड़कंप, दरवाजा तोड़ने पर मिला 3 दिन पुराना शव, इलाके में मचा हड़कंप

Murder Case: कवर्धा जिले के पोंड़ी गांव में शुक्रवार को उस समय सनसनी फैल गई जब गांव में एक के बाद एक दो शव बरामए हुए। एक शव सड़ा गला मिला, जबकि दूसरा शव फंदे से लटका मिला।

2 min read
Google source verification

कवर्धा

image

Khyati Parihar

Oct 25, 2025

मकान से मिला सड़ा-गला शव (फोटो सोर्स- पत्रिका)

मकान से मिला सड़ा-गला शव (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Murder Case: कवर्धा जिले के पोंड़ी गांव में शुक्रवार को उस समय सनसनी फैल गई जब गांव में एक के बाद एक दो शव बरामए हुए। एक शव सड़ा गला मिला, जबकि दूसरा शव फंदे से लटका मिला। पोंड़ी पुलिस ने एक किराए के मकान से तीन दिन पुराना सड़ा गला शव बरामद किया गया। मकान से तेज दुर्गंध आने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक साइंस लैब(एफ एसएल) की टीम मौके पर पहुंची।

दरवाजा अंदर से बंद था, जिसके चलते पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। पोंडी चौकी पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान संतोष पिता रामसेवक यादव निवासी लोरमी के रूप में हुई है। वह पोड़ी गांव में किराए के मकान में रहता था और पास की एक दुकान में कार्यरत था।

CG Murder Case: तीन दिन से अंदर बंद था दरवाजा

प्रारंभिक जांच के मुताबिक, उसकी मौत 21 अक्टूबर को हुई थी। तीन दिन तक कमरे का दरवाजा अंदर से बंद रहने के कारण किसी को घटना की भनक नहीं लगी। जब आसपास के लोगों को मकान से लगातार दुर्गंध आने लगी, तब उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर शव सड़ी-गली अवस्था में पड़ा मिला। एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए हैं। शव पूरी तरह डीकपोज हो चुका था, जिससे शुरुआती तौर पर मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा राज

पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर मर्च्यूरी भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों और मृतक के सहकर्मियों से पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक जांच में कोई बाहरी चोट या संघर्ष के निशान नहीं मिले हैं।

गांव में चर्चाओं का माहौल

गांव में हत्या या फिर आत्महत्या की चर्चाओं का माहौल है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। घटना ने गांव में रहस्यमय माहौल बना दिया है जिसे लेकर स्थानीय लोग अब भी स्तब्ध हैं।

गांव में एक और शव मिला

दूसरी ओर ग्राम पोंड़ी के ही वार्ड क्रमांक 7 निवासी अमृत परते(40) का फांसी के फंदे से झूलता शव मिला। इसके चलते गांव में सनसनी गई है। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। प्रथम दृष्टया आत्महत्या माना जा रहा है। पुलिस में पंचनामा कर शव को पोस्टमाटर्म के लिए भेज दिया। यह घटना गुरुवार-शुक्रवार की दरयानी रात की है। फिलहाल पुलिस इस मामले की भी जांच शुरु कर दी है।

