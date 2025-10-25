CG Murder Case: बंद मकान से उठी बदबू ने मचाया हड़कंप, दरवाजा तोड़ने पर मिला 3 दिन पुराना शव, इलाके में मचा हड़कंप

प्रारंभिक जांच के मुताबिक, उसकी मौत 21 अक्टूबर को हुई थी। तीन दिन तक कमरे का दरवाजा अंदर से बंद रहने के कारण किसी को घटना की भनक नहीं लगी। जब आसपास के लोगों को मकान से लगातार दुर्गंध आने लगी, तब उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर शव सड़ी-गली अवस्था में पड़ा मिला। एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए हैं। शव पूरी तरह डीकपोज हो चुका था, जिससे शुरुआती तौर पर मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका।