बकरे की लालच में कुल्हाड़ी से बुजुर्ग दंपती की हत्या, फिर खाया बकरे का मांस… पुलिस ने 2 आरोपी को दबोचा

जानकारी के अनुसार रीमा राम उम्र 52 वर्ष दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम कुहरता घाघीपारा का रहने वाला था। वह पत्नी उर्मिला उम्र 50 वर्ष के साथ रहता था। इनकी कोई संतान नहीं था। गुरुवार सुबह घर की परछी में दोनों की लाश खून से लथपथ जमीन पर पड़ी मिली थी। सिर पर किसी वजनी वस्तु के मारे जाने के निशान थे। दरिमा पुलिस ने मामले में आरोपी करीमन मझवार पिता कमल साय उम्र 42 वर्ष व जय श्याम पिता लखन राम मझवार उम्र 28 वर्ष निवासी पपापुर थाना दरिमा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।