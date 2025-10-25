Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

बकरे की लालच में कुल्हाड़ी से बुजुर्ग दंपती की हत्या, फिर खाया बकरे का मांस… पुलिस ने 2 आरोपी को दबोचा

Murder Case: नि:संतान वृद्ध दंपती की हत्या के मामले में दरिमा पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरतार आरोपियों में पति-पत्नी का परिचित था।

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Khyati Parihar

Oct 25, 2025

2 आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

2 आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Murder Case: नि:संतान वृद्ध दंपती की हत्या के मामले में दरिमा पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरतार आरोपियों में पति-पत्नी का परिचित था। उसका घर में अक्सर आना जाना होता था। घटना दिवस 22 अक्टूबर की रात दोनों आरोपी दंपती के घर आए और वहीं सोए थे। पति-पत्नी के सोने के बाद रात करीब 2 बजे कुल्हाड़ी के बट से दोनों के सिर पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया।

इसके बाद घर में बंधे बकरे को टांगी से मारकर अपने साथ ले गए और मृतक के घर के दरवाजे को बाहर से बंद कर गांव में ही किसी अन्य के घर दोनों जाकर सो गए। सुबह बकरे को पकाकर खाया। हत्या की बात जब सामने आई तो जिस घर में आरोपी बकरे को बनाकर खा रहे थे, उसी व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।

इस हाल में मिली थी लाश

जानकारी के अनुसार रीमा राम उम्र 52 वर्ष दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम कुहरता घाघीपारा का रहने वाला था। वह पत्नी उर्मिला उम्र 50 वर्ष के साथ रहता था। इनकी कोई संतान नहीं था। गुरुवार सुबह घर की परछी में दोनों की लाश खून से लथपथ जमीन पर पड़ी मिली थी। सिर पर किसी वजनी वस्तु के मारे जाने के निशान थे। दरिमा पुलिस ने मामले में आरोपी करीमन मझवार पिता कमल साय उम्र 42 वर्ष व जय श्याम पिता लखन राम मझवार उम्र 28 वर्ष निवासी पपापुर थाना दरिमा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।

परिचित निकला आरोपी

दरिमा थाना प्रभारी राजेश खलखो ने बताया कि दंपती की हत्या के मामले में गिरतार आरोपी करीमन मझवार मृतक रीमा राम का परिचित है। करीमन रीमा राम के घर अक्सर आना जाना करता था। उसे पता था कि रीमा व उसकी पत्नी अपने घर में बकरे-बकरियां पालकर रखा है।

घटना दिवस 22 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे करीमन अपने गांव के ही साथी जय श्याम मझवार के साथ रीमा राम के घर पहुंचा और सोने के लिए जगह मांगा। दोनों को सुलाने के बाद रीमा अपनी पत्नी के साथ परछी में सो गया। रात करीब 2 बजे दोनों आरोपी बकरा चोरी करने के लिए उठे तो आरोपी जयश्याम ने पहले उर्मिला के सिर पर टांगी के बट से मारकर उसकी हत्या की। इसके बाद करीमन ने उसी घर से टांगी निकालकर रीमा राम को मौत के घाट उतार दिया।

बकरे को भी मारने के बाद ले गया

दोनों आरोपियों ने दंपती की हत्या करने के बाद उसी टांगी से घर में बंधे एक बकरे को भी मार डाला और उसे टांगकर अपने साथ ले गए। इस दौरान आरोपियों ने दंपती के घर के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया था। इसके बाद आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद उसी गांव में दूसरे परिचित शंकर मझवार के घर गए और वहीं सो गए। दूसरे दिन सुबह वहीं पर बकरे को पकाया और खाया।

इस तरह मिली सूचना

गांव में दंपति की हत्या होने की बात सामने आई तो जिस घर में आरोपियों ने बकरे को बनाकर खा रहे थे शंकर ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त 2 टांगी को जब्त किया है।

ये भी पढ़ें

Murder Case: घर के अंदर खून से लथपथ मिली पति-पत्नी की लाश, सिर पर गहरे चोट के निशान… 7 बकरियां भी पार
अंबिकापुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

25 Oct 2025 09:53 am

Published on:

25 Oct 2025 09:50 am

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / बकरे की लालच में कुल्हाड़ी से बुजुर्ग दंपती की हत्या, फिर खाया बकरे का मांस… पुलिस ने 2 आरोपी को दबोचा

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Big Incident: चाय का शौक बना मौत का सबब… शक्कर समझकर वृद्ध ने डाल दिया कीटनाशक, पीने के बाद हुई मौत

मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)
अंबिकापुर

Murder Case: घर के अंदर खून से लथपथ मिली पति-पत्नी की लाश, सिर पर गहरे चोट के निशान… 7 बकरियां भी पार

अंबिकापुर

Prisoner Escaped: कैदी फरार कांड की गूंज… अंबिकापुर सेंट्रल जेल के 4 प्रहरी सेवा से बर्खास्त, मुख्यालय ने दी मंजूरी

Demo pic: Getty Images
अंबिकापुर

Crime News: मोबाइल चार्जर के तार से गला घोंटकर बड़े भाई की हत्या, खाना बनाने को लेकर हुआ था विवाद

crime news, Murder news
अंबिकापुर

Ambikapur roads: शहर की जर्जर सडक़ों का निर्माण कार्य शुरु, महापौर ने किया भूमिपूजन, बोलीं- जनता को मिलेगी राहत

Ambikapur roads
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.