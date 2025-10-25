कलयुगी पुत्र ने पिता को डंडे से पीट-पीटकर मार डाला, इस बात पर हुआ था विवाद… आरोपी की तलाश जारी

विवाद बढ़ने पर आवेश में आए आरोपी राकेश नगेशिया ने पिता पतेश्वर नगेशिया की लात-मुक्के और डंडे से बेदम पिटाई कर दी। बीच-बचाव करने आई पतेश्वर की पत्नी को भी चोटें आईं। मारपीट में पतेश्वर को गंभीर अंदरूनी चोटें आईं। त्योहारी सीजन और साधन के अभाव के कारण परिजन उसका उपचार नहीं करा पाए। चूंकि पतेश्वर घटना के बाद बातचीत कर रहा था, परिजन ने चोटों को गंभीरता से नहीं लिया। इसी बीच शुक्रवार की तड़के 3.30 बजे पतेश्वर की तबियत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई।