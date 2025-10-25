Patrika LogoSwitch to English

बलरामपुर

कलयुगी पुत्र ने पिता को डंडे से पीट-पीटकर मार डाला, इस बात पर हुआ था विवाद… आरोपी की तलाश जारी

Murder News: बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के कुसमी थाना अंतर्गत ग्राम रेहड़ा में एक कलयुगी पुत्र ने मामूली बात पर पिता को बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला।

बलरामपुर

Khyati Parihar

Oct 25, 2025

हत्या

CG Murder News: बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के कुसमी थाना अंतर्गत ग्राम रेहड़ा में एक कलयुगी पुत्र ने मामूली बात पर पिता को बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला। अंदरूनी चोटों के कारण शुक्रवार सुबह पिता की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पुत्र के खिलाफ हत्या का जुर्म दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

ग्राम रेहड़ा निवासी पतेश्वर उर्फ पातू नगेशिया उम्र 45 वर्ष खेती-किसानी और राजमिस्त्री का काम करते था। इसका इकलौता बेटा राकेश नगेशिया उम्र 22 वर्ष शराब पीने का आदी है। वह घर के काम में कोई मदद नहीं करता था जिससे पिता नाराज रहता था। बुधवार रात राकेश दोस्तों के साथ पिकनिक मनाकर शराब के नशे में घर पहुंचा। पिता पतेश्वर ने उसे शराब पीकर घूमने और जिम्मेदारी न समझने पर फटकारा, जिससे दोनों में विवाद शुरू हो गया।

विवाद बढ़ने पर आवेश में आए आरोपी राकेश नगेशिया ने पिता पतेश्वर नगेशिया की लात-मुक्के और डंडे से बेदम पिटाई कर दी। बीच-बचाव करने आई पतेश्वर की पत्नी को भी चोटें आईं। मारपीट में पतेश्वर को गंभीर अंदरूनी चोटें आईं। त्योहारी सीजन और साधन के अभाव के कारण परिजन उसका उपचार नहीं करा पाए। चूंकि पतेश्वर घटना के बाद बातचीत कर रहा था, परिजन ने चोटों को गंभीरता से नहीं लिया। इसी बीच शुक्रवार की तड़के 3.30 बजे पतेश्वर की तबियत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई।

आरोपी की तलाश जारी

मृतक के चाचा घसिया नगेशिया की सूचना पर शुक्रवार को कुसमी थाना प्रभारी विरासत कुजूर दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को बुलवाकर बारीकी से जांच कराई गई और सैंपल लिए गए। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले में आरोपी पुत्र राकेश नगेशिया के खिलाफ हत्या का जुर्म दर्ज कर लिया है। घटना के बाद से ही आरोपी पुत्र फरार है जिसकी तलाश पुलिस द्वारा शुरू कर दी गई है।

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / कलयुगी पुत्र ने पिता को डंडे से पीट-पीटकर मार डाला, इस बात पर हुआ था विवाद… आरोपी की तलाश जारी

