Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनंदगांव

प्रेम विवाद को लेकर युवक की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने 10 आरोपी को किया गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

Murder Case: ग्राम छछानपहरी में प्रेम प्रसंग के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें 18 वर्षीय साहिल साहू की मौत हो गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया।

2 min read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Khyati Parihar

Oct 27, 2025

हत्या के 10 आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

हत्या के 10 आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Murder Case: ग्राम छछानपहरी में प्रेम प्रसंग के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें 18 वर्षीय साहिल साहू की मौत हो गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया।

22 अक्टूबर को रात करीब 1.30 बजे छछानपहरी में आयोजित रिकार्डिंग डांस प्रतियोगिता के दौरान ग्राम ब्राम्हण लंझिया के कुछ युवकों और छछानपहरी के साहिल साहू के बीच विवाद हुआ। विवाद प्रेम संबंधों को लेकर था, जो पहले से ही चल रहा था। साहिल साहू ने तुलेश्वर निषाद को गालियां दीं और मारपीट की, जिससे अन्य युवक भी गुस्से में आ गए। आरोपियों ने साहिल को बुरी तरह पीटने के बाद उसे मरा हुआ समझ लिया और वहां से भाग गए। साहिल को गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी मौत हो गई।

आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने घटना की गंभीरता को समझते हुए थाना अंबागढ़ चौकी में मामला दर्ज किया और तुरंत एक टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने सुनील साहू (25), तुलेश्वर निषाद (19), डिगेश्वर निषाद (21), खिलेश्वर साहू (24), मोहन निषाद (20), रोशन कुमार बंजारे (24), होम लाल चन्द्रवंशी (23), प्रशांत कुमार (26), क्षितिज सलामे (22) और एक विधी से संघर्षरत बालक को गिरफ्तार किया।

आरोपी सुनील साहू ने पुलिस को बताया कि 22 अक्टूबर को रात में वह अपने दोस्तों के साथ डांस प्रतियोगिता में गया था। वहां, साहिल ने तुलेश्वर निषाद से मारपीट शुरू की। इसके बाद साहिल को गाली देने की घटना सामने आई और बदले की भावना से आरोपियों ने मिलकर साहिल पर हमला किया। आरोपियों ने बांस के डंडे से साहिल को सिर पर मारा, जिससे वह गिर पड़ा। सभी आरोपियों ने उसे मरा हुआ समझकर मौके से भाग गए।

ये सामान जब्त

पुलिस ने घटना में प्रयुक्त दो मोटर साइकिल और दो बांस के डंडे जब्त किए हैं। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर हत्या के प्रयास सहित अन्य गंभीर आरोप लगाए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों को माननीय न्यायालय अं. चौकी और एक विधी से संघर्षरत बालक को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया।

ये भी पढ़ें

गत वर्ष किसी के साथ भागी थी पत्नी, लौटने के बाद भी की ये हरकत, ईंट से पीट-पीटकर पति ने मार डाला
बलरामपुर
पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

27 Oct 2025 01:39 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / प्रेम विवाद को लेकर युवक की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने 10 आरोपी को किया गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

राजनांदगांव में हादसा: शिवनाथ नदी में डूबने से दो मासूमों की मौत, गांव में पसरा मातम

डूबने से 2 की मौत (Photo Video SS)
राजनंदगांव

चक्रवाती तूफान ‘मोलथा’ का तगड़ा असर… कई जिलों में बारिश शुरू, किसानों की बढ़ी परेशानी

CG Weather Update
राजनंदगांव

अब 65 समितियों में होगी धान खरीदी, दूरी की परेशानी होगी दूर, किसानों को मिलेगी राहत…

अब 65 समितियों में होगी धान खरीदी, दूरी की परेशानी होगी दूर, किसानों को मिलेगी राहत...(photo-patrika)
राजनंदगांव

BJP राज में करोड़ों की जमीन हड़पने का आरोप, युवा कांग्रेस ने कहा- पटवारी की ID हैक, दोषियों को सख्त सजा दें…

BJP राज में करोड़ों की जमीन हड़पने का आरोप, युवा कांग्रेस ने कहा- पटवारी की ID हैक, दोषियों को सख्त सजा दें...(photo-patrika)
राजनंदगांव

परिवहन विभाग में सुस्ती! HSRP का महत्व, 2.5 लाख की लागत पर सिर्फ 62 हजार में रजिस्ट्रेशन…

परिवहन विभाग में सुस्ती! HSRP का महत्व, 2.5 लाख की लागत पर सिर्फ 62 हजार में रजिस्ट्रेशन...(photo-patrika)
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.