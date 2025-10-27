प्रेम विवाद को लेकर युवक की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने 10 आरोपी को किया गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

हत्या के 10 आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG Murder Case: ग्राम छछानपहरी में प्रेम प्रसंग के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें 18 वर्षीय साहिल साहू की मौत हो गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया।
22 अक्टूबर को रात करीब 1.30 बजे छछानपहरी में आयोजित रिकार्डिंग डांस प्रतियोगिता के दौरान ग्राम ब्राम्हण लंझिया के कुछ युवकों और छछानपहरी के साहिल साहू के बीच विवाद हुआ। विवाद प्रेम संबंधों को लेकर था, जो पहले से ही चल रहा था। साहिल साहू ने तुलेश्वर निषाद को गालियां दीं और मारपीट की, जिससे अन्य युवक भी गुस्से में आ गए। आरोपियों ने साहिल को बुरी तरह पीटने के बाद उसे मरा हुआ समझ लिया और वहां से भाग गए। साहिल को गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने घटना की गंभीरता को समझते हुए थाना अंबागढ़ चौकी में मामला दर्ज किया और तुरंत एक टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने सुनील साहू (25), तुलेश्वर निषाद (19), डिगेश्वर निषाद (21), खिलेश्वर साहू (24), मोहन निषाद (20), रोशन कुमार बंजारे (24), होम लाल चन्द्रवंशी (23), प्रशांत कुमार (26), क्षितिज सलामे (22) और एक विधी से संघर्षरत बालक को गिरफ्तार किया।
आरोपी सुनील साहू ने पुलिस को बताया कि 22 अक्टूबर को रात में वह अपने दोस्तों के साथ डांस प्रतियोगिता में गया था। वहां, साहिल ने तुलेश्वर निषाद से मारपीट शुरू की। इसके बाद साहिल को गाली देने की घटना सामने आई और बदले की भावना से आरोपियों ने मिलकर साहिल पर हमला किया। आरोपियों ने बांस के डंडे से साहिल को सिर पर मारा, जिससे वह गिर पड़ा। सभी आरोपियों ने उसे मरा हुआ समझकर मौके से भाग गए।
पुलिस ने घटना में प्रयुक्त दो मोटर साइकिल और दो बांस के डंडे जब्त किए हैं। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर हत्या के प्रयास सहित अन्य गंभीर आरोप लगाए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों को माननीय न्यायालय अं. चौकी और एक विधी से संघर्षरत बालक को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया।
