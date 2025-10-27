प्रेम विवाद को लेकर युवक की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने 10 आरोपी को किया गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

22 अक्टूबर को रात करीब 1.30 बजे छछानपहरी में आयोजित रिकार्डिंग डांस प्रतियोगिता के दौरान ग्राम ब्राम्हण लंझिया के कुछ युवकों और छछानपहरी के साहिल साहू के बीच विवाद हुआ। विवाद प्रेम संबंधों को लेकर था, जो पहले से ही चल रहा था। साहिल साहू ने तुलेश्वर निषाद को गालियां दीं और मारपीट की, जिससे अन्य युवक भी गुस्से में आ गए। आरोपियों ने साहिल को बुरी तरह पीटने के बाद उसे मरा हुआ समझ लिया और वहां से भाग गए। साहिल को गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी मौत हो गई।