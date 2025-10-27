शराब के लिए पैसे नहीं देने पर युवक की हत्या, बदमाशों ने रस्सी से गला घोंटा, फिर… मामले का ऐसा हुआ खुलासा

पुलिस गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG Murder News: मालखरौदा थाना क्षेत्र के दलालपाली गांव में दो बदमाशों ने मिलकर एक युवक से शराब के लिए पैसों की मांग की। नहीं देने पर उसकी जमकर पिटाई कर दी।इससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने घटना के तीन दिन बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
पुलिस के अनुसार, छोटूराम यादव पिता चीनी लाल यादव 45 ग्राम दलालपाली थाना मालखरौद का रहने वाला है। 23 अक्टूबर को आरोपी धरमू अजगल्ले पिता ठाकुर राम 34 एवं विनोद अजगल्ले पिता पालू राम अजगल्ले 37 ग्राम दलालपाली ने छोटूराम से शराब पीने के लिए पैसे की मांग की। पैसे नहीं देने पर जमगहन में उससे मारपीट की और उसे मृत अवस्था में वहीं छोड़ दिया। मृतक का शव ग्राम जमगहन के मुक्तिधाम के पास मृत अवस्था में पड़ा था।
मृतक के शव परीक्षण, गवाहों के कथन लिया। शव का पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट तथा साक्ष्य के आधार प्रथम दृष्टया मामला में हत्या किए जाना पाया गया। पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज कर जांच में जुटी। संदेहियों से पूछताछ की गई। पुलिस ने साइबर टीम की मदद से पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया है।
