शराब के लिए पैसे नहीं देने पर युवक की हत्या, बदमाशों ने रस्सी से गला घोंटा, फिर… मामले का ऐसा हुआ खुलासा

पुलिस के अनुसार, छोटूराम यादव पिता चीनी लाल यादव 45 ग्राम दलालपाली थाना मालखरौद का रहने वाला है। 23 अक्टूबर को आरोपी धरमू अजगल्ले पिता ठाकुर राम 34 एवं विनोद अजगल्ले पिता पालू राम अजगल्ले 37 ग्राम दलालपाली ने छोटूराम से शराब पीने के लिए पैसे की मांग की। पैसे नहीं देने पर जमगहन में उससे मारपीट की और उसे मृत अवस्था में वहीं छोड़ दिया। मृतक का शव ग्राम जमगहन के मुक्तिधाम के पास मृत अवस्था में पड़ा था।