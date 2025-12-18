CG Crime News: शराब के पैसे नहीं दिए तो टूट पड़े बदमाश, दो युवकों से मारपीट का वीडियो वायरल, 5 आरोपी गिरफ्तार

घटना का वीडियो किसी राहगीर ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो के सामने आते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की। सिविल लाइन थाना पुलिस ने जांच के बाद इस घटना में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की वैधानिक प्रक्रिया जारी है।