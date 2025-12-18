18 दिसंबर 2025,

बिलासपुर

CG Crime News: शराब के पैसे नहीं दिए तो टूट पड़े बदमाश, दो युवकों से मारपीट का वीडियो वायरल, 5 आरोपी गिरफ्तार

CG Crime News: एक मामूली विवाद ने उग्र रूप ले लिया। शराब पीने के लिए पैसे देने से मना करने पर कुछ बदमाशों ने मिलकर दो युवकों के साथ जमकर मारपीट की।

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Dec 18, 2025

CG Crime News: शराब के पैसे नहीं दिए तो टूट पड़े बदमाश, दो युवकों से मारपीट का वीडियो वायरल, 5 आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)

CG Crime News: शराब के पैसे नहीं दिए तो टूट पड़े बदमाश, दो युवकों से मारपीट का वीडियो वायरल, 5 आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मामूली विवाद ने उग्र रूप ले लिया। शराब पीने के लिए पैसे देने से मना करने पर कुछ बदमाशों ने मिलकर दो युवकों के साथ जमकर मारपीट की। यह घटना पुराने बस स्टैंड स्थित शराब दुकान के पास की है, जहां की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे हैं।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपियों ने पहले युवकों से शराब के लिए पैसे मांगे। इनकार करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू की और फिर लाठी-डंडों तथा हाथ-मुक्कों से हमला कर दिया। मारपीट इतनी गंभीर थी कि आसपास मौजूद लोगों के हस्तक्षेप के बावजूद आरोपी देर तक उत्पात मचाते रहे।

CG Crime News: दो युवकों से मारपीट का वीडियो वायरल

घटना का वीडियो किसी राहगीर ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो के सामने आते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की। सिविल लाइन थाना पुलिस ने जांच के बाद इस घटना में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की वैधानिक प्रक्रिया जारी है।

मारपीट में घायल दोनों युवकों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और यह भी पड़ताल की जा रही है कि गिरफ्तार आरोपियों का कोई आपराधिक इतिहास पहले से रहा है या नहीं। यह घटना शहर में शराब से जुड़े विवादों और सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ती हिंसा पर एक बार फिर सवाल खड़े करती है।

