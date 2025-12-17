CMO में 10 हजार, ऑफिस में 10 हजार दे रही हूं… मेडिकल बिल घूसकांड का ऑडियो लीक, शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप

ऑडियो से साफ जाहिर होता है कि मेडिकल बिल पास कराने के लिए घूस मांगी जा रही है और रुपए नहीं मिलने पर फाइल रोकने की धमकी दी जा रही है। यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी मस्तूरी और अन्य बीईओ कार्यालयों से इसी तरह के ऑडियो सामने आ चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक बिल्हा बीईओ कार्यालय में लंबे समय से मेडिकल बिल के नाम पर खेल चल रहा है। पहले बिल अटकाए जाते हैं, फिर घूस देने वालों के बिल आसानी से पास हो जाते हैं।