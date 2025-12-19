भोजन का लालच देकर मंदिर बुलाया फिर, धर्म परिवर्तन के लिए किया प्रेरित, मतांतरण का लगा आरोप(photo-patrika)
Religious Conversion Allegation in CG: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत गणेश नगर स्लम बस्ती में कथित धर्मांतरण के प्रयास को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि नव जीवन एनजीओ की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में लोगों को उपहार और भोजन का लालच देकर मंदिर परिसर में बुलाया गया और धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया।
घटना गणेश नगर नयापारा स्थित शिव मंदिर परिसर की बताई जा रही है, जहां प्रार्थना सभा के नाम पर लोगों को आमंत्रित किया गया। आरोप है कि इस दौरान मांसाहारी भोजन भी परोसा गया, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया।
मामले की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और कार्यक्रम का विरोध शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना पर सिरगिट्टी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने कार्यक्रम से जुड़े दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। बजरंग दल के जिला संयोजक गौरव धनकर ने आरोप लगाया कि बिना प्रशासनिक अनुमति के मंदिर परिसर में कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को गुमराह करने और मतांतरण का प्रयास किया गया।
उन्होंने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने पर संबंधित लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। पूरे मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस निगरानी बढ़ा दी गई है।
बड़ी खबरेंView All
बिलासपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग