भोजन का लालच देकर मंदिर बुलाया फिर… धर्म परिवर्तन के लिए किया प्रेरित, मतांतरण का लगा आरोप

मामले की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और कार्यक्रम का विरोध शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना पर सिरगिट्टी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने कार्यक्रम से जुड़े दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। बजरंग दल के जिला संयोजक गौरव धनकर ने आरोप लगाया कि बिना प्रशासनिक अनुमति के मंदिर परिसर में कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को गुमराह करने और मतांतरण का प्रयास किया गया।