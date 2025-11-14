CG D.El.Ed.-B.Ed Counseling: रिक्त डीएलएड–बीएड सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसलिंग आज से शुरू, यहां जानें पूरी detail...(photo-patrika)
CG D.El.Ed.-B.Ed Counseling: छत्तीसगढ़ के निजी शिक्षा महाविद्यालयों में डीएलएड, बीएड, बीए–बीएड और बीएससी–बीएड की रिक्त सीटों को भरने के लिए अंतिम चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 14 से 16 नवंबर शाम 5 बजे तक ऑनलाइन पंजीयन कर सकेंगे।
पहले चरण के बाद बीएड में 1400, डीएलएड में 600 और बीए–बीएड व बीएससी–बीएड में करीब 24 सीटें रिक्त हैं। पूर्व में पंजीकृत लेकिन प्रवेश नहीं लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए पंजीयन निशुल्क रहेगा, जबकि नए अभ्यर्थियों को शुल्क जमा करना होगा।
अभ्यर्थी अपनी पसंद का एक कॉलेज ऑनलाइन चुन सकेंगे। अंतिम चरण की पहली सूची 18 नवंबर को जारी होगी, जिसमें 20 नवंबर तक प्रवेश लिया जा सकेगा। दूसरी सूची 21 नवंबर को जारी होगी, जिसके आधार पर 24 नवंबर तक प्रवेश मिलेगा। अंतिम सूची 26 नवंबर को आएगी और प्रवेश की अंतिम तिथि 27 नवंबर तय की गई है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग