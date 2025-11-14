CG D.El.Ed.-B.Ed Counseling: रिक्त डीएलएड–बीएड सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसलिंग आज से शुरू, यहां जानें पूरी detail…

अभ्यर्थी अपनी पसंद का एक कॉलेज ऑनलाइन चुन सकेंगे। अंतिम चरण की पहली सूची 18 नवंबर को जारी होगी, जिसमें 20 नवंबर तक प्रवेश लिया जा सकेगा। दूसरी सूची 21 नवंबर को जारी होगी, जिसके आधार पर 24 नवंबर तक प्रवेश मिलेगा। अंतिम सूची 26 नवंबर को आएगी और प्रवेश की अंतिम तिथि 27 नवंबर तय की गई है।