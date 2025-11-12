Fraud News: बैंक मैनेजर और युवक से 32 लाख ठगी, मुंबई-पुणे से धराए दो आरोपी

पुलिस के अनुसार प्रार्थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रामसागरपारा ब्रांच में मैनेजर आशुतोष कुमार ने शिकायत की थी कि उनसे 17.82 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। इस मामले में उत्तर प्रदेश के रहने वाले आरोपी सरफराज अंसारी (20) को पुणे से पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी की ठगी गई संपूर्ण पीड़ित को वापस कराई।