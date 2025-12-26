CG Govt Job: सहायक ग्रेड-3, डाटा एंट्री, कम्प्यूटर ऑपरेटर के पदों पर सीधी भर्ती, 12वीं पास करें अप्लाई, नोटिफिकेशन जारी

CG Govt Job: राज्य सरकार ने सभी विभागों कार्यालयों में शीघ्रलेखक, डाटा एंट्री ऑपरेटर/ कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्टेनो टायपिस्ट और सहायक ग्रेड-3 के पदों पर भर्ती के लिए अब 12वीं पास होना जरूरी है। राज्य सरकार ने इन पदों के लिए न्यूनतम योग्यता के नए मापदंड तय किए हैं। दूसरी तरफ, अब सरकारी गाड़ियों के लिए ड्राइवर और चपरासी/चौकीदार बनने के लिए आठवीं पास होना जरूरी है। सरकार ने सीधी भर्ती के जरिए होने वाली नियुक्ति के लिए यह योग्यता तय की है। पहले पांचवीं पास की भी ड्राइवर के रूप में भर्ती हो जाती थी।