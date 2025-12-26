CG Govt Job: सहायक ग्रेड-3, डाटा एंट्री, कम्प्यूटर ऑपरेटर के पदों पर सीधी भर्ती, 12वीं पास करें अप्लाई, नोटिफिकेशन जारी

Photo- Patrika network
CG Govt Job: राज्य सरकार ने सभी विभागों कार्यालयों में शीघ्रलेखक, डाटा एंट्री ऑपरेटर/ कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्टेनो टायपिस्ट और सहायक ग्रेड-3 के पदों पर भर्ती के लिए अब 12वीं पास होना जरूरी है। राज्य सरकार ने इन पदों के लिए न्यूनतम योग्यता के नए मापदंड तय किए हैं। दूसरी तरफ, अब सरकारी गाड़ियों के लिए ड्राइवर और चपरासी/चौकीदार बनने के लिए आठवीं पास होना जरूरी है। सरकार ने सीधी भर्ती के जरिए होने वाली नियुक्ति के लिए यह योग्यता तय की है। पहले पांचवीं पास की भी ड्राइवर के रूप में भर्ती हो जाती थी।
10+2 पास के साथ ही मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था या शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से हिन्दी या अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए।
10+2 पास, मान्यता प्राप्त मंडल संस्था से हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन गति 8 हजार डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र। गति के संबंध में कौशल परीक्षा भी ली जाएगी।
10+2 पास, हिन्दी शीघ्र लेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति। गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा /प्रमाण पत्र।
10+2 पास, मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र। कंप्यूटर में प्रतिघंटा की गति। गति के संबंध में हिन्दी टायपिंग का 5 हजार डिप्रेशन कौशल परीक्षा ली जाएगी।
