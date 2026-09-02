मलेशिया में चमका बस्तर का युवा, अनुभव शोरी को मिला ‘आदिवासी युवा बदलाव दूत’ सम्मान

सम्मान के लिए चयनित होने के बाद अनुभव शोरी ने इसे अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि के बजाय बस्तर और आदिवासी समुदायों के सामूहिक प्रयासों का सम्मान बताया। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि में उन सभी समुदायों, ग्राम सभाओं, बुजुर्गों, युवाओं और साथियों की भूमिका है, जो लगातार जल, जंगल, जमीन, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के आदिवासी युवाओं की आवाज रखने का अवसर उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस तरह के मंचों के माध्यम से आदिवासी समुदायों से जुड़े मुद्दों को वैश्विक स्तर पर सामने रखने का अवसर मिलता है।