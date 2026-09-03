‘ज्यादा हुआ तो गोली मार देंगे…’ जगदलपुर में पिस्टल की नोक पर हिस्ट्रीशीटर की गिरफ्तारी का VIDEO वायरल

पुलिस के अनुसार, टुन्ना महाजन ओडिशा से फरार होने के बाद बस्तर पहुंचा था। संभवतः वह पुलिस की नजर से बचने के लिए दूसरे राज्य में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी लोकेशन की सूचना मिलने के बाद ओडिशा पुलिस ने कार्रवाई की। नए बस स्टैंड जैसे व्यस्त इलाके में सिविल ड्रेस में पहुंचकर की गई इस कार्रवाई ने लोगों का ध्यान खींच लिया। गिरफ्तारी के बाद ओडिशा पुलिस आरोपी को अपने साथ ले गई है। अब पुलिस उसके खिलाफ ओडिशा में दर्ज चोरी, डकैती और फायरिंग के मामलों में आगे की कार्रवाई करेगी। साथ ही बस्तर क्षेत्र में मंदिरों और अन्य स्थानों पर हुई चोरी की वारदातों में उसकी कथित भूमिका को लेकर भी जांच आगे बढ़ाई जा रही है।