एक झटके में उजड़ गया परिवार! मां-बेटी और बेटे की उठी अर्थी, राजनांदगांव में पसरा मातम

Maharashtra Road Accident: महाराष्ट्र के लाखनी और साकोली के बीच शुक्रवार को हुए भीषण सड़क हादसे में बोलेरो वाहन में सवार नौ लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार लॉरी ने डीजल भराकर वापस राष्ट्रीय राजमार्ग पर चढ़ रही बोलेरो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कवर्धा के पांच, राजनांदगांव जिले के चिचोला चौकी क्षेत्र के औराटोला गांव निवासी एक ही परिवार के तीन सदस्यों और नागपुर निवासी एक व्यक्ति की मौत हुई है।