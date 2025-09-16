Patrika LogoSwitch to English

#Panther-बोराज में पैंथर ने बछड़े का किया शिकार

बाड़े में मिले पैंथर के पग मार्क

अजमेर

Manish Singh

Sep 16, 2025

बोराज में पैंथर ने बछड़े का किया शिकार
बोराज गांव में पेंथर के हमले में मृत बछड़े के निहारती गाय।

अजमेर(Ajmer News). बोराज गांव में रविवार रात मवेशियों के बाड़े में घुसे जंगली जानवर ने गाय के बछड़े का शिकार किया। ग्रामीणों को बाड़े में पैंथर के पग मार्क मिले हैं। जिसकी वन विभाग को सूचना दी गई है।

जानकारी के अनुसार रविवार रात बोराज निवासी लाखन सिंह के बाड़े में पैंथर ने मवेशियों पर हमला कर दिया। पैंथर ने गाय के दो माह के बछड़े को मार डाला। मवेशियों की आवाज से जाग होने पर लाखन सिंह ने शोर मचाया तो पैंथर बछड़े को मौकगे पर ही छोड़कर पहाड़ी की तरफ निकल गया। मृत बछड़े के अलावा दो-तीन अन्य मवेशियों की गर्दन पर भी पैंथर के पंजे के निशान मिले हैं। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत है। उनका कहना है कि पहले भी बोराज चामुण्डा माता मंदिर के आसपास पैंथर का मूवमेंट देखा गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरा लगाकर पैंथर को पकड़ने की मांग की है।

Updated on:

16 Sept 2025 02:39 am

Published on:

16 Sept 2025 02:38 am

