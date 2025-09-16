Panther-बोराज में पैंथर ने बछड़े का किया शिकार

जानकारी के अनुसार रविवार रात बोराज निवासी लाखन सिंह के बाड़े में पैंथर ने मवेशियों पर हमला कर दिया। पैंथर ने गाय के दो माह के बछड़े को मार डाला। मवेशियों की आवाज से जाग होने पर लाखन सिंह ने शोर मचाया तो पैंथर बछड़े को मौकगे पर ही छोड़कर पहाड़ी की तरफ निकल गया। मृत बछड़े के अलावा दो-तीन अन्य मवेशियों की गर्दन पर भी पैंथर के पंजे के निशान मिले हैं। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत है। उनका कहना है कि पहले भी बोराज चामुण्डा माता मंदिर के आसपास पैंथर का मूवमेंट देखा गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरा लगाकर पैंथर को पकड़ने की मांग की है।