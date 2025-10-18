Good News: राजस्थान में शुरू होगा इलेक्ट्रिक बस निर्माण, 1200 करोड़ का निवेश, 500 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार

Electric buses in rewa operate from september (फोटो- सोशल मीडिया)
Rajasthan, Electric Buses: जयपुर। राजस्थान उद्योग जगत के लिए एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। प्रदेश में अब इलेक्ट्रिक बसों का निर्माण भी यहीं होगा। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) ने घीलोठ औद्योगिक क्षेत्र में पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को इलेक्ट्रिक बस निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए भूमि आवंटित करने का ऑफर लेटर जारी किया है। इस परियोजना में करीब 1200 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिससे 500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।
रीको की ओर से कंपनी को 2,65,329 वर्गमीटर (65.56 एकड़) भूमि आवंटित की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 208 करोड़ रुपए है। यह निवेश न केवल राजस्थान को औद्योगिक दृष्टि से नई पहचान देगा बल्कि राज्य को ई-मोबिलिटी हब के रूप में भी स्थापित करेगा। परियोजना के शुरू होने से प्रदेश में हरित परिवहन, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा।
राज्य सरकार और कंपनी के बीच यह निवेश राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हस्ताक्षरित एमओयू के आधार पर किया जा रहा है। रीको ने ई-ऑक्शन प्रक्रिया के माध्यम से त्वरित कार्यवाही करते हुए भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण की है, जो प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहित करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
