Good News: राजस्थान में शुरू होगा इलेक्ट्रिक बस निर्माण, 1200 करोड़ का निवेश, 500 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार

Rajasthan, Electric Buses: जयपुर। राजस्थान उद्योग जगत के लिए एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। प्रदेश में अब इलेक्ट्रिक बसों का निर्माण भी यहीं होगा। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) ने घीलोठ औद्योगिक क्षेत्र में पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को इलेक्ट्रिक बस निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए भूमि आवंटित करने का ऑफर लेटर जारी किया है। इस परियोजना में करीब 1200 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिससे 500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।