RAS Success Story: पापा लगाते हैं फल का ठेला, बेटे ने मेहनत से लिखी आरएएस में “सफलता की कहानी”

रामगढ़ के सौरव ने 340वीं रैंक हासिल कर राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) परीक्षा में सफलता पाई। सौरव के पिता लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल शहर में फल का ठेला लगाते हैं। मेहनत और संघर्ष के बावजूद सौरव ने पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी और अपनी सफलता से पूरे क्षेत्र को गर्व महसूस कराया। उन्होंने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने माता-पिता और गुरुजनों को दिया।