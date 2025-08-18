जयपुर में पेट्रोल पंप पर लूट, कर्मचारियों पर कार चढ़ाने का प्रयास, मालिक बोला : पुलिस देरी से पहुंची, SHO बोले : नहीं हुई लूट

पेट्रोल पंप मालिक जगदीश शर्मा ने बताया कि देर रात कार सवार दोनों बदमाशों ने पहले पंप के बाहर कुछ देर तक स्टंट किया। इसके बाद बोतल लेकर पंप कर्मचारियों के पास आए। पंप कर्मचारियों ने बोतल में पेट्रोल देने से मना किया तो उनसे झगड़ा किया। इसके बाद बदमाशों ने कार को तेज रफ्तार में दौड़ाकर कर्मचारियों पर चढ़ाने का प्रयास किया। कर्मचारियों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। बदमाशों ने 48 हजार रुपए कर्मचारियों से छीन लिए। इस दौरान एक बदमाश को कर्मचारियों ने पकड़ लिया। दूसरा बदमाश कार लेकर भाग ​गया।