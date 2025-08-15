6 साल की बच्ची कर रही थी सड़क पार, तभी तेज रफ्तार ट्रोले ने कुचल डाला, हो गई मौत

सिरोही जिले के कांडला राजमार्ग पर स्थित सिंदरथ गांव में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। सड़क पार कर रही 6 वर्षीय मासूम बच्ची को एक तेज रफ्तार ट्रोले ने बेरहमी से कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि बच्ची कई मीटर तक सड़क पर घिसटती चली गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद बच्ची का शव सड़क पर क्षत-विक्षत अवस्था में पड़ा मिला, जिसे देखकर आसपास के लोग स्तब्ध रह गए।
हादसे की खबर फैलते ही गांव के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए मुआवजे की मांग को लेकर राजमार्ग पर जाम लगा दिया। इस दौरान मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और यातायात पूरी तरह ठप हो गया। सूचना मिलने पर सिरोही सदर थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें शांत किया और समझाइश देकर जाम खुलवाया। इसके बाद मृतक बच्ची के शव को पुलिस ने अस्पताल की मॉर्चरी में भिजवाया।
हादसे के बाद ट्रोला चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रोले की रफ्तार काफी तेज थी और चालक ने टक्कर के बाद बिना रुके भागने की कोशिश की। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके में नाकाबंदी कराई। कुछ ही देर में ट्रोला चालक को जिला परिवहन कार्यालय के पास से पकड़ लिया गया।
पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में लेकर ट्रोला जब्त कर लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि वाहन की रफ्तार तय सीमा से कहीं अधिक थी, जिसके कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है।