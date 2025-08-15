6 साल की बच्ची कर रही थी सड़क पार, तभी तेज रफ्तार ट्रोले ने कुचल डाला, हो गई मौत

हादसे की खबर फैलते ही गांव के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए मुआवजे की मांग को लेकर राजमार्ग पर जाम लगा दिया। इस दौरान मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और यातायात पूरी तरह ठप हो गया। सूचना मिलने पर सिरोही सदर थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें शांत किया और समझाइश देकर जाम खुलवाया। इसके बाद मृतक बच्ची के शव को पुलिस ने अस्पताल की मॉर्चरी में भिजवाया।