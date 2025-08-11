Murder : राजस्थान में भाजपा नेता ने पत्नी को गला काटकर मारा, पुलिस को चकमा देने के लिए खुद को किया घायल

अजमेर जिले में भाजपा नेता की पत्नी की गला रेतकर हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआत में इसे अज्ञात लुटेरों की वारदात बताया जा रहा था, लेकिन पुलिस जांच में सामने आया कि इस हत्या के पीछे कोई लुटेरे नहीं, बल्कि महिला का अपना पति ही था। आरोपी पति का नाम रोहित सैनी है, जो भाजपा सिलोरा मंडल का महामंत्री भी है।
पुलिस के अनुसार मृतका संजू और उसके पति रोहित के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते रोहित ने अपने एक साथी के साथ मिलकर पत्नी की हत्या की साजिश रची। वारदात को लूट जैसा दिखाने के लिए उसने मौके पर चाकू, ज्वेलरी और अन्य सामान छोड़ दिया।
घटना के दिन राखी बांधकर पीहर से लौटते समय पति-पत्नी बाइक पर सवार थे। रास्ते में प्लान के तहत रोहित ने पत्नी पर हमला किया और खुद को भी घायल कर लिया, ताकि पुलिस को भ्रमित कर सके। उसने कहानी गढ़ी कि बाइक सवार बदमाशों ने लूट के इरादे से उनकी पत्नी के गले से आभूषण छीनने की कोशिश की और उसका गला काट दिया। हालांकि, पुलिस की कड़ी पूछताछ में रोहित ने सच्चाई कबूल कर ली। फिलहाल उसके साथी की तलाश जारी है।
यह मामला सामने आने के बाद राजनीति में भी तूफान मच गया। कांग्रेस ने कानून-व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। चाहे आम हो या खास, कोई भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर आरोप लगाया कि वे गृह मंत्री होते हुए भी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं और जनता असुरक्षित महसूस कर रही है।
इसके जवाब में राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने पलटवार करते हुए कहा कि घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और जानकारी मिलते ही पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए थे। प्रारंभिक जांच में परिवार पर संदेह था और कुछ गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि यह भजनलाल की सरकार है, 24 घंटे में मामले का खुलासा कर दिया जाएगा और बाकी आरोपी भी जल्द गिरफ्त में होंगे।
बता दें कि प्रारंभिक जांच में सामने आया था कि रलावता गांव से उदयपुर कला जा रहे दंपती पर बाइक सवार बदमाशों ने हमला कर दिया। इसमें संजू की मौके पर मौत हो गई, जबकि रोहित घायल हो गया। लेकिन पुलिस ने आगे जांच की तो सामने आया कि यह हमला असल में पति की सोची-समझी साजिश थी, जो अब पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है।