Murder : राजस्थान में भाजपा नेता ने पत्नी को गला काटकर मारा, पुलिस को चकमा देने के लिए खुद को किया घायल

घटना के दिन राखी बांधकर पीहर से लौटते समय पति-पत्नी बाइक पर सवार थे। रास्ते में प्लान के तहत रोहित ने पत्नी पर हमला किया और खुद को भी घायल कर लिया, ताकि पुलिस को भ्रमित कर सके। उसने कहानी गढ़ी कि बाइक सवार बदमाशों ने लूट के इरादे से उनकी पत्नी के गले से आभूषण छीनने की कोशिश की और उसका गला काट दिया। हालांकि, पुलिस की कड़ी पूछताछ में रोहित ने सच्चाई कबूल कर ली। फिलहाल उसके साथी की तलाश जारी है।