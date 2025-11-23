Patrika LogoSwitch to English

बाड़मेर

राजस्थान के युवक की सऊदी अरब में संदिग्ध मौत, करीब डेढ़ महीने पहले गया था नौकरी करने

बालोतरा जिले के सोहड़ा (गिड़ा) निवासी 19 वर्षीय रमेश कुमार मेघवाल की सऊदी अरब में संदिग्ध हालात में मौत से क्षेत्र में शोक का माहौल है। शव भारत लाने के लिए पूर्व मंत्री कैलाश चौधरी, सांसद चंद्रशेखर आजाद और उम्मेदाराम बेनीवाल ने विदेश मंत्री से हस्तक्षेप की मांग की।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Nov 23, 2025

Ramesh Kumar Meghwal died under suspicious

रमेश कुमार मेघवाल (फोटो- पत्रिका)

Balotra News: सऊदी अरब में बालोतरा जिले के मेघवालों की ढाणी (सोहड़ा, तहसील गिड़ा) निवासी 19 वर्षीय रमेश कुमार मेघवाल पुत्र खमाराम मेघवाल की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से क्षेत्र में गहरा शोक है। रमेश की पार्थिव देह भारत लाने और परिजनों को सहायता प्रदान करने को लेकर राजनीतिक स्तर पर प्रयास तेज हो गए हैं।

पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। इससे पहले बाड़मेर-जैसलमेर के सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल भी विदेश मंत्री को पत्र भेजकर पार्थिव देह भारत लाने एवं परिवार को आर्थिक संबल देने की मांग कर चुके हैं।

इन लगातार प्रयासों से शव को स्वदेश लाने की प्रक्रिया को लेकर पहल बढ़ गई है। रमेश की मौत का मामला सामने आने पर जनप्रतिनिधियों ने विदेश मंत्री को लिखे पत्र में पूरी घटना का विवरण देते हुए रियाद स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम से भारत सरकार के व्यय पर पार्थिव देह शीघ्र भारत लाने की मांग की है।

इस संदर्भ में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से फोन पर भी विस्तृत बातचीत की गई है। शोकाकुल परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करने का आग्रह भी किया गया है।

17 नवंबर को मिली मौत की सूचना

रमेश 11 अक्टूबर 2025 को रोजगार के लिए सऊदी अरब गया था। 13 नवंबर को परिजनों से उसकी आखिरी बातचीत हुई, जिसके बाद उसका फोन बंद मिला। 17 नवंबर को परिवार के लोगों को उसकी मृत्यु की सूचना मिली, किंतु कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है।

आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर परिवार न तो विदेश में कानूनी प्रक्रिया कर सकता है और न ही शव लाने का खर्च उठा सकता है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों की ओर से आशा व्यक्त की जा रही है कि विदेश मंत्रालय के त्वरित हस्तक्षेप से रमेश का पार्थिव शरीर जल्द ही स्वदेश लाया जाएगा।

Updated on:

23 Nov 2025 02:09 pm

Published on:

23 Nov 2025 02:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / राजस्थान के युवक की सऊदी अरब में संदिग्ध मौत, करीब डेढ़ महीने पहले गया था नौकरी करने

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

