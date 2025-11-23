राजस्थान के युवक की सऊदी अरब में संदिग्ध मौत, करीब डेढ़ महीने पहले गया था नौकरी करने

इन लगातार प्रयासों से शव को स्वदेश लाने की प्रक्रिया को लेकर पहल बढ़ गई है। रमेश की मौत का मामला सामने आने पर जनप्रतिनिधियों ने विदेश मंत्री को लिखे पत्र में पूरी घटना का विवरण देते हुए रियाद स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम से भारत सरकार के व्यय पर पार्थिव देह शीघ्र भारत लाने की मांग की है।