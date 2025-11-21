बाड़मेर में पंचायतों का बड़ा पुनर्गठन: अब 610 सरपंच संभालेंगे जिम्मेदारी, 270 नई ग्राम पंचायतें बनाई

बाड़मेर में पंचायतों का पुनर्गठन (फोटो- पत्रिका)
Barmer Gram Panchayat: बाड़मेर में पंचायती राज व्यवस्था का सबसे बड़ा पुनर्गठन किया गया है। राज्य सरकार ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करते हुए जिले में 270 नई ग्राम पंचायतों के गठन की घोषणा की है।
बता दें कि इसके साथ ही ग्राम पंचायतों की संख्या 340 से बढ़कर अब 610 हो गई है। यानी आगामी चुनावों में 610 सरपंच चुनने होंगे, जो स्थानीय प्रशासन में बड़ी तब्दीली लाएगा।
पिछले कुछ महीनों से चल रहे पुनर्सीमांकन और पुनर्गठन कार्य को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने अंतिम रूप दिया। विभाग द्वारा 117 पेज का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें बाड़मेर की 12 पंचायत समितियों और बालोतरा जिले की बायतु पंचायत समिति के बाड़मेर क्षेत्र में आने वाले इलाकों का पुनर्गठन शामिल है।
बाड़मेर के धोरीमन्ना और चौहटन क्षेत्र में सबसे बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। जहां कई नई ग्राम पंचायतें अस्तित्व में आईं। स्थानीय स्तर पर यह बदलाव प्रशासनिक सुविधा, विकास योजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन और ग्रामीण स्तर पर प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए अहम माना जा रहा है।
अब जिले में हर पंचायत को अपना सरपंच मिलेगा, जिससे शासन-प्रशासन की पहुंच गांवों तक और ज्यादा मजबूत होने की उम्मीद है। ग्रामीणों में भी नए गठन को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है।
|क्र.सं.
|पंचायत समिति का नाम
|वर्तमान ग्राम पंचायतें
|अब कुल ग्राम पंचायतें
|नई बनी ग्राम पंचायतें
|1
|सेड़वा
|24
|44
|20
|2
|रामसर
|27
|47
|20
|3
|आडेल
|17
|27
|10
|4
|गडरारोड
|30
|49
|19
|5
|धोरीमन्ना
|38
|63
|25
|6
|धनाऊ
|28
|52
|24
|7
|चौहटन
|38
|69
|31
|8
|बायतु (आंशिक – 13 पंचायतें बाड़मेर में)
|13
|25
|12
|9
|बाड़मेर ग्रामीण
|26
|48
|22
|10
|बाड़मेर
|24
|46
|22
|11
|गुड़ामालानी
|22
|37
|15
|12
|शिव
|32
|57
|25
|13
|फागलिया
|21
|46
|25
|कुल
|340
|610
|270
