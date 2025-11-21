Patrika LogoSwitch to English

बाड़मेर

बाड़मेर में पंचायतों का बड़ा पुनर्गठन: अब 610 सरपंच संभालेंगे जिम्मेदारी, 270 नई ग्राम पंचायतें बनाई

Barmer Gram Panchayat: बाड़मेर जिले में पंचायतों का पुनर्गठन किया गया। सरकार के नोटिफिकेशन के बाद 270 नई ग्राम पंचायतें बनाई गईं। अब कुल संख्या 340 से बढ़कर 610 हो गई। धोरीमन्ना और चौहटन क्षेत्र में सबसे बड़ा बदलाव हुआ।

less than 1 minute read
Google source verification

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Nov 21, 2025

Barmer News 270 new Gram Panchayats

बाड़मेर में पंचायतों का पुनर्गठन (फोटो- पत्रिका)

Barmer Gram Panchayat: बाड़मेर में पंचायती राज व्यवस्था का सबसे बड़ा पुनर्गठन किया गया है। राज्य सरकार ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करते हुए जिले में 270 नई ग्राम पंचायतों के गठन की घोषणा की है।

बता दें कि इसके साथ ही ग्राम पंचायतों की संख्या 340 से बढ़कर अब 610 हो गई है। यानी आगामी चुनावों में 610 सरपंच चुनने होंगे, जो स्थानीय प्रशासन में बड़ी तब्दीली लाएगा।

पिछले कुछ महीनों से चल रहे पुनर्सीमांकन और पुनर्गठन कार्य को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने अंतिम रूप दिया। विभाग द्वारा 117 पेज का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें बाड़मेर की 12 पंचायत समितियों और बालोतरा जिले की बायतु पंचायत समिति के बाड़मेर क्षेत्र में आने वाले इलाकों का पुनर्गठन शामिल है।

बाड़मेर के धोरीमन्ना और चौहटन क्षेत्र में सबसे बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। जहां कई नई ग्राम पंचायतें अस्तित्व में आईं। स्थानीय स्तर पर यह बदलाव प्रशासनिक सुविधा, विकास योजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन और ग्रामीण स्तर पर प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए अहम माना जा रहा है।

अब जिले में हर पंचायत को अपना सरपंच मिलेगा, जिससे शासन-प्रशासन की पहुंच गांवों तक और ज्यादा मजबूत होने की उम्मीद है। ग्रामीणों में भी नए गठन को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है।

बाड़मेर में पंचायत समिति वार पुनर्गठन सारणी

क्र.सं.पंचायत समिति का नामवर्तमान ग्राम पंचायतेंअब कुल ग्राम पंचायतेंनई बनी ग्राम पंचायतें
1सेड़वा244420
2रामसर274720
3आडेल172710
4गडरारोड304919
5धोरीमन्ना386325
6धनाऊ285224
7चौहटन386931
8बायतु (आंशिक – 13 पंचायतें बाड़मेर में)132512
9बाड़मेर ग्रामीण264822
10बाड़मेर244622
11गुड़ामालानी223715
12शिव325725
13फागलिया214625
कुल340610270

Published on:

21 Nov 2025 12:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / बाड़मेर में पंचायतों का बड़ा पुनर्गठन: अब 610 सरपंच संभालेंगे जिम्मेदारी, 270 नई ग्राम पंचायतें बनाई

