बाड़मेर में पंचायतों का बड़ा पुनर्गठन: अब 610 सरपंच संभालेंगे जिम्मेदारी, 270 नई ग्राम पंचायतें बनाई

पिछले कुछ महीनों से चल रहे पुनर्सीमांकन और पुनर्गठन कार्य को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने अंतिम रूप दिया। विभाग द्वारा 117 पेज का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें बाड़मेर की 12 पंचायत समितियों और बालोतरा जिले की बायतु पंचायत समिति के बाड़मेर क्षेत्र में आने वाले इलाकों का पुनर्गठन शामिल है।