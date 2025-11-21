उदयपुर में ड्राइविंग सेंस गायब: हर तीसरा चालक मोबाइल के साथ दौड़ा रहा वाहन, धड़ाधड़ कट रहे चालान

हर तीसरा ड्राइवर मोबाइल पर बातचीत करता हुआ गाड़ी हांकता दिखा। किसी के हाथ में फोन, किसी के कंधे और कान के बीच फंसा मोबाइल तो कई लोग वीडियो कॉल करते हुए तेज रफ्तार वाहन दौड़ाते नजर आए। ट्रैफिक एक्सपर्ट्स बताते हैं कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करना वाहन नियंत्रण को 50 प्रतिशत तक प्रभावित करता है। सड़क पर असर कहीं ज्यादा गंभीर नजर आया।