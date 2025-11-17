बाड़मेर के हादसे: पल भर में कई घर उजड़े, मासूमों से पिता का साया और बुजुर्गों से सहारा छिन गया, घरों में छाया बस सन्नाटा

हादसा क्या होता है, यह मेरा दिल जानता है। हर दिन, हर वक्त उनकी याद आती है। कई बार रात में नींद नहीं आती और आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। बस एक बात कहना चाहता हूं कृपया नशे में वाहन मत चलाएं। उसकी यह बात केवल एक बच्चे की गुहार नहीं, बल्कि हर उस परिवार की पुकार है जो हादसे में अपने लोगों को हमेशा के लिए खो चुका है।