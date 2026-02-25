Alwar News: भू-रूपांतरण कैसे हुआ? प्रशासन ने तीन विभागों से मांगी रिपोर्ट

इनके बाद आए आयुक्त ने इस भू-रूपांतरण को ही आधार मानते हुए लेआउट पास करने से लेकर पट्टे जारी करने का रास्ता साफ कर दिया। इसके बाद इस 9 बीघा जमीन पर प्लॉटिंग हो रही है। एक्सपर्ट के मुताबिक ग्रीनबेल्ट की जमीन का भू रूपांतरण किसी हाल में नहीं किया जा सकता। इस संबंध में एडीएम सिटी का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। वहीं, आयुक्त सोहनसिंह नरूका का कहना है कि इस प्रकरण से जुड़ी फाइलें निकाली जा रही हैं, जल्द ही रिपोर्ट तैयार होगी।