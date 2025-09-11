Rain Alert: राजस्थान में फिर पलटेगा मौसम, इस तारीख से शुरू होगा झमाझम बारिश का दौर

जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग की मानें तो 17 सितंबर से प्रदेश में एक बार फिर झमाझम बारिश का दौर शुरू होगा। बता दें कि अभी प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर थम हुआ है।
दरअसल, पूर्वी हवाओं के कमजोर होने के साथ ही पश्चिम से आने वाली हवा अब तेज होने लगी हैं। ऐसे में प्रदेश में मौसम ड्राई होने लगा है। मौसम विभाग ने भी आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। ऐसे में तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ने की संभावना है।
प्रदेशभर में बुधवार को मौसम शुष्क रहा। मौसम साफ रहने और धूप में तेजी के कारण राजस्थान में दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली। पिछले 24 घंटे में राज्य में सबसे ज्यादा तापमान चूरू में 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। साथ ही प्रदेश के अन्य भागों में हवा में आर्द्रता की औसत मात्रा 50 से 90 प्रतिशत के बीच दर्ज की गई।
अधिकतम तापमान के मामले में चूरू के बाद बाड़मेर रहा। यहां तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा जैसलमेर में 33.6, जोधपुर में 32.8, फलोदी में 33.6, बीकानेर में 33.8, श्रीगंगानगर में 34.4, चित्तौड़गढ़ में 33.3, उदयपुर में 31.6, कोटा में 32.9, जयपुर में 34.2, अलवर में 34, वनस्थली (टोंक) में 33.8, अजमेर में 32, भीलवाड़ा में 32.4 और झुंझुनूं में अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस रहा।
अभी प्रदेश में बारिश का दौर थम चुका है। ऐसे में प्रदेश के अधिकांश भागों में आने वाले दिनों में पश्चिमी हवाएं प्रभावित होने और बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। जिसके चलते तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के अधिकांश भागों में आज से 6 दिन तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग की मानें तो नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने से राजस्थान में एक बार फिर मौसम बदलेगा। जिसके चलते प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश होने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक दक्षिणी-पूर्वी व पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 17 सितंबर से मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है।