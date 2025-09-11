Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rain Alert: राजस्थान में फिर पलटेगा मौसम, इस तारीख से शुरू होगा झमाझम बारिश का दौर

Rajasthan Rain Alert: मानसून की विदाई से पहले राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज ​बदलने वाला है। जानें कब होगी झमाझम बारिश?

जयपुर

Anil Prajapat

Sep 11, 2025

rajasthan-rain-alert
Play video
राजस्थान में बारिश। पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज ​बदलने वाला है। मौसम विभाग की मानें तो 17 सितंबर से प्रदेश में एक बार फिर झमाझम बारिश का दौर शुरू होगा। बता दें कि अभी प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर थम हुआ है।

दरअसल, पूर्वी हवाओं के कमजोर होने के साथ ही पश्चिम से आने वाली हवा अब तेज होने लगी हैं। ऐसे में प्रदेश में मौसम ड्राई होने लगा है। मौसम विभाग ने भी आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। ऐसे में तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

Monsoon Withdrawal 2025: राजस्थान से मानसून की विदाई कब? IMD ने दिया ये संकेत
जयपुर
Rajasthan-monsoon-withdrawal-2025

धूप में तेजी से बढ़ने लगा तापमान

प्रदेशभर में बुधवार को मौसम शुष्क रहा। मौसम साफ रहने और धूप में तेजी के कारण राजस्थान में दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली। पिछले 24 घंटे में राज्य में सबसे ज्यादा तापमान चूरू में 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। साथ ही प्रदेश के अन्य भागों में हवा में आर्द्रता की औसत मात्रा 50 से 90 प्रतिशत के बीच दर्ज की गई।

कहां कितना रहा तापमान

अधिकतम तापमान के मामले में चूरू के बाद बाड़मेर रहा। यहां तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा जैसलमेर में 33.6, जोधपुर में 32.8, फलोदी में 33.6, बीकानेर में 33.8, श्रीगंगानगर में 34.4, चित्तौड़गढ़ में 33.3, उदयपुर में 31.6, कोटा में 32.9, जयपुर में 34.2, अलवर में 34, वनस्थली (टोंक) में 33.8, अजमेर में 32, भीलवाड़ा में 32.4 और झुंझुनूं में अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस रहा।

जानें आज से 6 दिन कैसा रहेगा मौसम?

अभी प्रदेश में बारिश का दौर थम चुका है। ऐसे में प्रदेश के अधिकांश भागों में आने वाले दिनों में पश्चिमी हवाएं प्रभावित होने और बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। जिसके चलते तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के अधिकांश भागों में आज से 6 दिन तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है।

नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने से फिर बदलेगा मौसम

मौसम विभाग की मानें तो नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने से राजस्थान में एक बार फिर मौसम बदलेगा। जिसके चलते प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश होने की संभावना है। मौसम ​केंद्र जयपुर के मुताबिक ​दक्षिणी-पूर्वी व पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 17 सितंबर से मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है।

ये भी पढ़ें

अच्छी खबर: 9 साल बाद छलकने को आतुर मेजा बांध, भीलवाड़ा की प्यास बुझाने को तैयार, जाते-जाते मेहरबान हुआ मानसून
भीलवाड़ा
Meja dam

संबंधित विषय:

राजस्थान में भारी बारिश

राजस्थान में बाढ़

राजस्थान मानसून

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Rajasthan Weather News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Sept 2025 11:38 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rain Alert: राजस्थान में फिर पलटेगा मौसम, इस तारीख से शुरू होगा झमाझम बारिश का दौर

