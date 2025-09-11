Rain Alert: राजस्थान में फिर पलटेगा मौसम, इस तारीख से शुरू होगा झमाझम बारिश का दौर

अभी प्रदेश में बारिश का दौर थम चुका है। ऐसे में प्रदेश के अधिकांश भागों में आने वाले दिनों में पश्चिमी हवाएं प्रभावित होने और बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। जिसके चलते तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के अधिकांश भागों में आज से 6 दिन तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है।