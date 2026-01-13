राजस्थान में क्या है सिटीजन एप? जिससे जान सकेंगे शराब असली है या नकली, QR Code स्कैन करते ही खुलेगी बोतल की पूरी कुंडली

Rajasthan Excise Department Citizen App: जयपुर: राजस्थान में अवैध रूप से निर्मित और तस्करी की शराब पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा आमजन को जहरीली शराब के खतरे से बचाने के लिए आबकारी विभाग ने एक महत्वपूर्ण और तकनीकी पहल की है। अब शराब की बोतल पर लगे होलोग्राम स्टीकर के क्यूआर कोड को स्कैन करते ही उपभोक्ता को शराब की गुणवत्ता और उसकी प्रामाणिकता की पूरी जानकारी मिल सकेगी।