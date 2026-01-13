राजस्थान: ‘एसआई भर्ती रद्द करने की जरूरत नहीं, दोषियों की पहचान संभव’, अब 15 जनवरी को असफल अभ्यर्थी रखेंगे अपना पक्ष

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट में पुलिस उपनिरीक्षक (एसआई) भर्ती परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया कि एकलपीठ ने भर्ती परीक्षा रद्द करने का जो आदेश दिया, वह उस रिपोर्ट पर आधारित था, जो सरकार ने मांगी ही परीक्षा रद्द करने के मकसद से थी। एसआईटी ने बाद में जो रिपोर्ट दी, उसमें स्पष्ट कहा कि दोषियों की पहचान करना संभव है। ऐसे में भर्ती को रद्द करने की आवश्यकता नहीं है।