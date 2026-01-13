Rajasthan Weather Update: 10 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट, माउंट आबू-फतेहपुर माइनस, 15 शहरों में पारा 5 डिग्री से कम

प्रदेश के जिलों में रेड अलर्ट को देखते हुए मौसम केंद्र की ओर से जिला प्रशासन को अलर्ट भेजा जाता है। साथ ही मौसम केंद्र की ओर सर्दी से बचाव और फसलों से संबंधी एडवाइजरी जारी की जाती है। जिला कलक्टरों की ओर से इस आधार पर जिले में आवश्यक निर्णय लिए जाते हैं।