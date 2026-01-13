13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather Update: 10 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट, माउंट आबू-फतेहपुर माइनस, 15 शहरों में पारा 5 डिग्री से कम

Rajasthan Weather: राजस्थान में सर्दी का कहर जारी है। 15 शहरों में रात का तापमान पांच डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। माउंट आबू और फतेहपुर में पारा माइनस में रहा। कई जिलों में शीतलहर का रेड और येलो अलर्ट जारी है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Jan 13, 2026

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update (Patrika Photo)

Rajasthan Weather Update: जयपुर: राजस्थान में सर्दी का असर कम नहीं हो रहा है। रात के तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। सोमवार को 15 शहरों में रात का पारा पांच डिग्री से कम दर्ज किया गया।

बता दें कि माउंट आबू और फतेहपुर में पारा दूसरे दिन माइनस में रहा। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान माइनस एक डिग्री रहा। इसके अलावा फतेहपुर में पारा माइनस 0.4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, सात शहरों में पारा जमाब बिंदू के करीब रहा।

मौसम केंद्र के अनुसार, सोमवार को झुंझुनूं, सीकर, चूरू और डीडवाना-कुचामन में शीतलहर का रेड अलर्ट जारी किया गया।
मौसम केंद्र के अनुसार, मंगलवार को अलवर, भरतपुर, डीग, झुंझुनूं, करौली, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

पाला गिरने से फसलें बर्बाद

कड़ाके की सर्दी के कारण जनजीवन के साथ फसलें भी प्रभावति हुई हैं। रात को पाला पड़ने से फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। नागौर में रविवार रात को रोल क्षेत्र में पाला गिरने से सैकड़ों हेक्टेयर में खड़ी चना, तारामीरा, रायड़ा और सरसों सहित अन्य फसलें नष्ट हो गई।

तीव्र सर्दी के कारण खेतों की मेड़ पर लगे पेड़-पौधे तक झुलस गए। नवलगढ़ में लगातार दूसरे दिन सोमवार को जमे पाले के कारण क्षेत्र में टमाटर, मिर्ची और बैंगन सहित सब्जी की फसलें नष्ट हो गई। सरसों और चना की फसलों में भारी खराबा देखा गया।

मौसम केंद्र की ओर से जारी किया गया अलर्ट

प्रदेश के जिलों में रेड अलर्ट को देखते हुए मौसम केंद्र की ओर से जिला प्रशासन को अलर्ट भेजा जाता है। साथ ही मौसम केंद्र की ओर सर्दी से बचाव और फसलों से संबंधी एडवाइजरी जारी की जाती है। जिला कलक्टरों की ओर से इस आधार पर जिले में आवश्यक निर्णय लिए जाते हैं।

इन शहरों में रात का पारा पांच डिग्री से कम

अलवर : 2.6
पिलानी : 1.6
सीकर : 2
जैसलमेर : 2.5
माउंट आबू : 4.2
चूरू : 1.3
श्रीगंगानगर : 1.4
नागौर : 2.4
सिरोही : 3.9
करौली : 1.5
दौसा : 2.6
लूणकरणसर : 0.4
झुंझुनूं : 2.7
पाली : 4.2
जयपुर : 7.6

ये भी पढ़ें

Rajasthan School Holidays: जयपुर समेत 14 जिलों के स्कूलों में छोटे बच्चों की छुट्टी, बड़ी कक्षाओं का समय बदला, आंगनबाड़ी भी बंद
जयपुर
Rajasthan School Holidays

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Jan 2026 02:51 am

Published on:

13 Jan 2026 02:50 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather Update: 10 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट, माउंट आबू-फतेहपुर माइनस, 15 शहरों में पारा 5 डिग्री से कम

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur Driving License: न पहचान चलेगी, न जुगाड़ काम आएगा, लाइसेंस के लिए ऑटोमेटेड ट्रायल जरूरी, आज से 250 रुपए अतिरिक्त लगेंगे

Jaipur Driving License
जयपुर

राजस्थान: ‘एसआई भर्ती रद्द करने की जरूरत नहीं, दोषियों की पहचान संभव’, अब 15 जनवरी को असफल अभ्यर्थी रखेंगे अपना पक्ष

SI Recruitment 2021
जयपुर

एसआई भर्ती-2021: हाईकोर्ट ने 4 आरोपियों को दी जमानत, ‘पेपर खरीदने और बेचने का आरोप, लेकिन पुख्ता साक्ष्य नहीं’

Rajasthan SI Recruitment 2021
जयपुर

राजस्थान में क्या है सिटीजन एप? जिससे जान सकेंगे शराब असली है या नकली, QR Code स्कैन करते ही खुलेगी बोतल की पूरी कुंडली

Rajasthan Excise Department Citizen App
जयपुर

Jaipur Army Parade: जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल बोले- आर्मी परेड में बिना पास एंट्री नहीं, इन नियमों का पालन करना जरूरी

Jaipur Army Parade
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.