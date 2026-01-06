6 जनवरी 2026,

मंगलवार

जयपुर

Rajasthan School Holidays: जयपुर समेत 14 जिलों के स्कूलों में छोटे बच्चों की छुट्टी, बड़ी कक्षाओं का समय बदला, आंगनबाड़ी भी बंद

School Holidays: राजस्थान में भीषण सर्दी और घने कोहरे का असर बढ़ गया है। हालात को देखते हुए 14 जिलों में प्राथमिक कक्षाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों में 2 से 5 दिन का अवकाश घोषित किया गया है, जबकि उच्च कक्षाओं का समय बदला गया।

जयपुर

image

Arvind Rao

Jan 06, 2026

Rajasthan School Holidays
Rajasthan School Holidays (Patrika File Photo)

Rajasthan School Holidays: जयपुर: प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से जारी भीषण सर्दी और घने कोहरे का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। मौसम की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है।

शीतलहर और आने वाले दिनों में और अधिक ठंड की संभावना को देखते हुए प्रदेश के 14 जिलों में जिला कलेक्टरों ने प्राथमिक कक्षाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों में दो से पांच दिन तक का अवकाश घोषित किया है। साथ ही उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों का समय बदलकर सुबह 10 बजे से कर दिया गया है।

इधर, घने कोहरे का असर दृश्यता पर भी पड़ रहा है और यातायात प्रभावित हो रहा है। घने कोहरे के कारण प्रदेश में पिछले 24 घंटे में हुए दो सड़क हादसों में छह लोगों की जान चली गई।

इधर, मौसम में अचानक आ रहे उतार-चढ़ाव पर कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा की सहायक आचार्य डॉ. रानी सक्सेना ने बताया कि तापमान 5 डिग्री से कम हो जाता है तो पाला पड़ने की संभावना रहती है। इससे सरसों और गेहूं जैसी फसलों में नुकसान की आशंका बढ़ जाती है। बादलों के कारण फसल की ग्रोथ पर भी फर्क पड़ेगा।

रींगस-खाटू मार्ग पर भीषण हादसा, तीन की मौत

रींगस-खाटूश्यामजी मार्ग पर लांपुवा के पास घने कोहरे के चलते एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। खाटूश्यामजी दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की कार और सवारी गाड़ी की आमने-सामने भिड़ंत में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

पुलिस के अनुसार, दौसा-सवाईमाधोपुर क्षेत्र के चार दोस्त कार से खाटू जा रहे थे। हादसे में कार चालक गौरव सैनी (22) की मौके पर ही मौत हो गई। घायल अजय सैनी (25) और सवारी गाड़ी चालक अजय देवंदा की भी उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं, रविवार को कोहरे के कारण एक अन्य हादसे में जालोर के आहोर में भी सड़क हादसे में पति-पत्नी सहित तीन लोगों की मौत हो गई थी।

सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में अवकाश

डूंगरपुर और बूंदी : आंगनबाड़ी केंद्रों तथा सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा एक से पांच तक के विद्यार्थियों का अवकाश।

अजमेर : आंगनबाड़ी केंद्र एवं कक्षा 5वीं तक दो दिन का अवकाश, जबकि कक्षा 6 से 12वीं का समय सुबह 10.30 से शाम 4 बजे तक।

नागौर : कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 6 से 8 जनवरी तक अवकाश।

झालावाड़ : कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 10 जनवरी तक अवकाश।

बारां : कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 7 जनवरी तक अवकाश।

चित्तौड़गढ़ : कक्षा 1 से 8वीं तक दो दिन का अवकाश।

भीलवाड़ा : आंगनबाड़ी केंद्रों एवं स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक 8 जनवरी तक अवकाश।

जयपुर : कक्षा 5वीं तक 10 जनवरी तक अवकाश, जबकि कक्षा 6 से 8 तक 8 जनवरी तक छुट्टी।

सीकर : कक्षा 1 से 8 तक 6 से 10 जनवरी तक अवकाश, कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए स्कूल समय सुबह 11 से शाम 4 बजे तक।

भरतपुर : कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में तीन दिन का अवकाश।

कोटा : आंगनबाड़ी केंद्रों में 14 जनवरी तक अवकाश, कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में आज अवकाश।

जैसलमेर : 6 से 12 जनवरी तक स्कूल 10 बजे से खुलेंगे।

चूरू : प्री-प्राइमरी से 5वीं कक्षा तक 10 जनवरी तक तथा कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए 7 जनवरी तक अवकाश।

अलवर : 5वीं कक्षा तक के लिए 10 जनवरी तक अवकाश, कक्षा 6 से 12 तक स्कूल का समय सुबह 10.30 से दोपहर 3 बजे तक।

उदयपुर : स्कूल का समय प्रातः 10 से सांय 4 बजे तक।

चार दिन 20 जिलों में शीतलहर-शीतदिन का येलो अलर्ट

प्रदेश में अब बढ़ती सर्दी के साथ रात के साथ दिन भी ठंडे हो रहे हैं। वहीं, सर्द हवाओं और घने कोहरे से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मौसम केंद्र ने आगामी चार दिन 20 जिलों में शीतलहर के साथ घना कोहरे का अलर्ट जारी किया है।

मौसम केंद्र के अनुसार अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, डीग, धौलपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटा, कोटपूतली-बहरोड, सवाईमाधोपुर, सीकर, टोंक, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में शीतलहर, शीतदिन और घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है।

छह डिग्री तक गिरा रात का पारा

मौसम केंद्र के अनुसार, प्रदेश में रात के न्यूनतम तापमान में छह डिग्री तक गिरावट देखी गई है। राज्य के अधिकतर जिलों में तापमान 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया। वहीं, नौ जिलों में पारा छह डिग्री से कम दर्ज किया गया। वहीं, दूसरी ओर जयपुर और श्रीगंगानगर में दिन सबसे ठंडे रहे। श्रीगंगानगर में 14.3 और जयपुर में 14.8 डिग्री दिन का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।

इन शहरों में न्यूनतम तापमान छह डिग्री से कम

वनस्थली : 4.1
माउंट आबू : 4.4
अजमेर : 5.8
अलवर : 6
सीकर : 5.5
पाली : 5.6
श्रीगंगानगर : 5.4
सिरोही : 5.4
दौसा : 5.4

Published on:

06 Jan 2026 06:08 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan School Holidays: जयपुर समेत 14 जिलों के स्कूलों में छोटे बच्चों की छुट्टी, बड़ी कक्षाओं का समय बदला, आंगनबाड़ी भी बंद

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

