Rajasthan School Holidays: जयपुर समेत 14 जिलों के स्कूलों में छोटे बच्चों की छुट्टी, बड़ी कक्षाओं का समय बदला, आंगनबाड़ी भी बंद

पुलिस के अनुसार, दौसा-सवाईमाधोपुर क्षेत्र के चार दोस्त कार से खाटू जा रहे थे। हादसे में कार चालक गौरव सैनी (22) की मौके पर ही मौत हो गई। घायल अजय सैनी (25) और सवारी गाड़ी चालक अजय देवंदा की भी उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं, रविवार को कोहरे के कारण एक अन्य हादसे में जालोर के आहोर में भी सड़क हादसे में पति-पत्नी सहित तीन लोगों की मौत हो गई थी।