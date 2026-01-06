राजस्थान पंचायत चुनाव: मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू, ‘ऐसा काम’ करने वाले लोग नहीं डाल पाएंगे वोट

राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है कि 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी युवाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएं। दावे-आपत्तियों की अवधि में ऐसे पात्र युवाओं की पहचान कर उनके नाम जोड़े जाएंगे।

मतदाता सूची ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर पर तैयार होगी। इसके लिए विधानसभा स्तर की मौजूदा सूची को आयोग के सॉफ्टवेयर के माध्यम से पंचायत स्तर पर विभाजित और अपडेट किया जाएगा।