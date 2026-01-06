6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

जयपुर

राजस्थान पंचायत चुनाव: मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू, ‘ऐसा काम’ करने वाले लोग नहीं डाल पाएंगे वोट

राजस्थान पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि सूची 25 फरवरी को अंतिम रूप से प्रकाशित होगी। आयोग ने बिना एसआईआर के पंचायत चुनाव कराने की खबरों का खंडन करते हुए कहा, तय प्रक्रिया के अनुसार ही चुनाव कराए जाएंगे।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Jan 06, 2026

Rajasthan Panchayat Elections

Rajasthan Panchayat Elections (Patrika File Photo)

Rajasthan Panchayat Elections: जयपुर: प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूचियां तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ड्राफ्ट मतदाता सूचियां 29 जनवरी को जारी होंगी और उन पर आपत्तियों के बाद 25 फरवरी को इन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा।

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, जनवरी 2025 में जारी मतदाता सूचियों में 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वालों के नाम जोड़े जाएंगे। वहीं, एक से अधिक जगह नाम होने, मृत, शिफ्ट हो चुके या लंबे समय तक घर नहीं मिलने वाले मतदाताओं के नाम काटे भी जाएंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची से ही चुनाव कराने की खबर का खंडन करते हुए कहा कि यह समाचार तथ्यात्मक रूप से असत्य, भ्रामक व त्रुटिपूर्ण है। साथ ही स्पष्ट किया कि 25 फरवरी 2026 को जारी अंतिम मतदाता सूची के आधार पर ही चुनाव कराए जाएंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है कि 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी युवाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएं। दावे-आपत्तियों की अवधि में ऐसे पात्र युवाओं की पहचान कर उनके नाम जोड़े जाएंगे।
मतदाता सूची ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर पर तैयार होगी। इसके लिए विधानसभा स्तर की मौजूदा सूची को आयोग के सॉफ्टवेयर के माध्यम से पंचायत स्तर पर विभाजित और अपडेट किया जाएगा।

चुनाव आयोग ने एक बूथ पर अधिकतम 1100 मतदाताओं को शामिल करने का निर्देश दिया है। एक वार्ड में औसतन 300-400 मतदाता होने के कारण एक बूथ में एक से अधिक वार्ड शामिल हो सकते हैं। सत्यापन में गलत वार्ड में दर्ज नामों को सुधारने और नए योग्य मतदाताओं के आवेदन लेने की व्यवस्था की गई है।

इसके अलावा, ट्रांसजेंडर और लिंग परिवर्तन करा चुके मतदाता चाहें तो अपना लिंग ‘थर्ड जेंडर’ के रूप में दर्ज करा सकते हैं। राजस्थान में 14,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, जबकि कुछ पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव बाद में होंगे।

ये भी पढ़ें

‘राजस्थान, पाकिस्तान थोड़े ही है, 5 नहीं हम तो 7 प्रतिशत पानी भी दे देंगे’ डिजिफेस्ट समिट में बोले सीएम मोहन यादव
जयपुर
CM Mohan Yadav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Jan 2026 05:34 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान पंचायत चुनाव: मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू, ‘ऐसा काम’ करने वाले लोग नहीं डाल पाएंगे वोट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan School Holidays: जयपुर समेत 14 जिलों के स्कूलों में छोटे बच्चों की छुट्टी, बड़ी कक्षाओं का समय बदला, आंगनबाड़ी भी बंद

Rajasthan School Holidays
जयपुर

फर्जी कॉल सेंटर: जयपुर से किया था अमेरिकी नागरिक विलियम्स को डिजिटल अरेस्ट, बना रखा था ठगी का अड्डा

Fake Call Centre American Citizen Williams Digitally Arrested from Jaipur
जयपुर

जयपुर में सड़क पर कचरा फेंकने पर 10 हजार जुर्माना, कदम-कदम पर CCTV की नजर, दो दिन में 2.57 लाख वसूले

Nagar Nigam Jaipur
जयपुर

मरुधरा में बर्फीली रात का रियलिटी चेक: कोटा में जगह नहीं-भीलवाड़ा में ताले, बंद व्यवस्थाओं के बीच खुले आसमान में सोने को मजबूर

Rajasthan Night Shelter Reality Check
जयपुर

जोधपुर: दिल्ली भागे हिस्ट्रीशीटर भिखारी वेश में लौटे, स्टेशन पर पकड़े गए, वारदात वाली कॉलोनी में पुलिस ने हथकड़ी लगाकर परेड कराई

Jodhpur History-sheeters
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.