राजस्थान पंचायत चुनाव: मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू, ‘ऐसा काम’ करने वाले लोग नहीं डाल पाएंगे वोट

Rajasthan Panchayat Elections: जयपुर: प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूचियां तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ड्राफ्ट मतदाता सूचियां 29 जनवरी को जारी होंगी और उन पर आपत्तियों के बाद 25 फरवरी को इन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, जनवरी 2025 में जारी मतदाता सूचियों में 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वालों के नाम जोड़े जाएंगे। वहीं, एक से अधिक जगह नाम होने, मृत, शिफ्ट हो चुके या लंबे समय तक घर नहीं मिलने वाले मतदाताओं के नाम काटे भी जाएंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची से ही चुनाव कराने की खबर का खंडन करते हुए कहा कि यह समाचार तथ्यात्मक रूप से असत्य, भ्रामक व त्रुटिपूर्ण है। साथ ही स्पष्ट किया कि 25 फरवरी 2026 को जारी अंतिम मतदाता सूची के आधार पर ही चुनाव कराए जाएंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है कि 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी युवाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएं। दावे-आपत्तियों की अवधि में ऐसे पात्र युवाओं की पहचान कर उनके नाम जोड़े जाएंगे।
मतदाता सूची ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर पर तैयार होगी। इसके लिए विधानसभा स्तर की मौजूदा सूची को आयोग के सॉफ्टवेयर के माध्यम से पंचायत स्तर पर विभाजित और अपडेट किया जाएगा।
चुनाव आयोग ने एक बूथ पर अधिकतम 1100 मतदाताओं को शामिल करने का निर्देश दिया है। एक वार्ड में औसतन 300-400 मतदाता होने के कारण एक बूथ में एक से अधिक वार्ड शामिल हो सकते हैं। सत्यापन में गलत वार्ड में दर्ज नामों को सुधारने और नए योग्य मतदाताओं के आवेदन लेने की व्यवस्था की गई है।
इसके अलावा, ट्रांसजेंडर और लिंग परिवर्तन करा चुके मतदाता चाहें तो अपना लिंग ‘थर्ड जेंडर’ के रूप में दर्ज करा सकते हैं। राजस्थान में 14,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, जबकि कुछ पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव बाद में होंगे।
