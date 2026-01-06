6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

जयपुर

फर्जी कॉल सेंटर: जयपुर से किया था अमेरिकी नागरिक विलियम्स को डिजिटल अरेस्ट, बना रखा था ठगी का अड्डा

फर्जी कॉल सेंटर मामले में जयपुर पुलिस की कार्रवाई को एफबीआई का समर्थन मिला है। आरोप है कि इन कॉल सेंटरों से अमेरिकी नागरिक विलियम्स को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी की गई। एफबीआई ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से कोर्ट में गवाही देने की भी सहमति जताई है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Jan 06, 2026

Fake Call Centre American Citizen Williams Digitally Arrested from Jaipur

Fake Call Centre in Jaipur (Patrika File Photo)

जयपुर: फर्जी कॉल सेंटरों के खिलाफ जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) ने पूरी तरह जायज ठहराया है। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के प्रयासों से एफबीआई ने अमेरिका में ठगी के शिकार नागरिकों की पहचान की है।

एफबीआई ने अमेरिका के वर्जीनिया निवासी विलियम्स के बयान भी दर्ज कर जयपुर कमिश्नरेट को भेजे हैं, जिससे पता चलता है कि जयपुर में संचालित फर्जी कॉल सेंटर से विलियम्स को डिजिटल अरेस्ट कर डराया-धमकाया गया और लाखों डॉलर की ठगी की गई। ठगों ने डॉलर को पैकेट में पैक कराकर अमेरिका में मौजूद अपने साथी के जरिए मंगवाया, तब तक पीड़ित को कॉल पर डिजिटल अरेस्ट रखा गया। एफबीआई ने ठगी से जुड़े ठोस डिजिटल और तकनीकी साक्ष्य भी भारतीय एजेंसियों को उपलब्ध कराए हैं।

जयपुर को बना रखा था ठगी का अड्डा

जयपुर पुलिस ने नवंबर 2025 में मालवीय नगर और प्रतापनगर थाना क्षेत्रों में संचालित दो फर्जी कॉल सेंटरों पर एक साथ कार्रवाई कर 11 महिलाओं सहित कुल 60 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। यह गिरोह खुद को अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों का प्रतिनिधि बताकर अमेरिकी नागरिकों से ऑनलाइन और फोन कॉल के जरिए ठगी करता था।

खास बात यह है कि पुलिस की कार्रवाई में भारत में कोई प्रत्यक्ष पीड़ित सामने नहीं आया था। इसके बाद डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर एफबीआई से मदद मांगी गई, जिसके जरिए अमेरिका में पीड़ितों की पहचान की गई।

वीसी से कोर्ट में दर्ज कराएंगे बयान

एफबीआई ने जयपुर पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए जांच में सक्रिय सहयोग दिया है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि मुकदमे के दौरान अमेरिकी नागरिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय अदालत में बयान दर्ज कराएंगे। इससे मामले को कानूनी मजबूती मिलने की संभावना है। जयपुर कमिश्नरेट पुलिस अब आरोपियों के खिलाफ चालान पेश करने की तैयारी में जुट गई है।

जल्द पेश करेंगे चालान

एफबीआई से ठगी का शिकार हुए अमेरिकी नागरिकों के बयान और सबूत मिले हैं। अब फर्जी कॉल सेंटर से जुड़े आरोपियों के खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई हो सकेगी। जल्द ही कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा।
-राहुल प्रकाश, स्पेशल पुलिस कमिश्नर

ये भी पढ़ें

जोधपुर: दिल्ली भागे हिस्ट्रीशीटर भिखारी वेश में लौटे, स्टेशन पर पकड़े गए, वारदात वाली कॉलोनी में पुलिस ने हथकड़ी लगाकर परेड कराई
जयपुर
Jodhpur History-sheeters

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Jan 2026 04:59 am

Published on:

06 Jan 2026 04:58 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / फर्जी कॉल सेंटर: जयपुर से किया था अमेरिकी नागरिक विलियम्स को डिजिटल अरेस्ट, बना रखा था ठगी का अड्डा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan School Holidays: जयपुर समेत 14 जिलों के स्कूलों में छोटे बच्चों की छुट्टी, बड़ी कक्षाओं का समय बदला, आंगनबाड़ी भी बंद

Rajasthan School Holidays
जयपुर

राजस्थान पंचायत चुनाव: मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू, ‘ऐसा काम’ करने वाले लोग नहीं डाल पाएंगे वोट

Rajasthan Panchayat Elections
जयपुर

जयपुर में सड़क पर कचरा फेंकने पर 10 हजार जुर्माना, कदम-कदम पर CCTV की नजर, दो दिन में 2.57 लाख वसूले

Nagar Nigam Jaipur
जयपुर

मरुधरा में बर्फीली रात का रियलिटी चेक: कोटा में जगह नहीं-भीलवाड़ा में ताले, बंद व्यवस्थाओं के बीच खुले आसमान में सोने को मजबूर

Rajasthan Night Shelter Reality Check
जयपुर

जोधपुर: दिल्ली भागे हिस्ट्रीशीटर भिखारी वेश में लौटे, स्टेशन पर पकड़े गए, वारदात वाली कॉलोनी में पुलिस ने हथकड़ी लगाकर परेड कराई

Jodhpur History-sheeters
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.