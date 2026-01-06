फर्जी कॉल सेंटर: जयपुर से किया था अमेरिकी नागरिक विलियम्स को डिजिटल अरेस्ट, बना रखा था ठगी का अड्डा

एफबीआई ने अमेरिका के वर्जीनिया निवासी विलियम्स के बयान भी दर्ज कर जयपुर कमिश्नरेट को भेजे हैं, जिससे पता चलता है कि जयपुर में संचालित फर्जी कॉल सेंटर से विलियम्स को डिजिटल अरेस्ट कर डराया-धमकाया गया और लाखों डॉलर की ठगी की गई। ठगों ने डॉलर को पैकेट में पैक कराकर अमेरिका में मौजूद अपने साथी के जरिए मंगवाया, तब तक पीड़ित को कॉल पर डिजिटल अरेस्ट रखा गया। एफबीआई ने ठगी से जुड़े ठोस डिजिटल और तकनीकी साक्ष्य भी भारतीय एजेंसियों को उपलब्ध कराए हैं।