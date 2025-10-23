Pali: सड़क हादसे में पति की मौत, शव के पास बैठकर फूट-फूटकर रोती रही गर्भवती पत्नी, मातम में बदली दिवाली की खुशियां

जानकारी के अनुसार मृतक के भाई मुकेश ने बताया कि जैतावतों का गुडा निवासी भरत (22) पुत्र राणाराम साटिया मंगलवार शाम करीब 4 बजे बाइक से अपने घर आ रहा था। इस दौरान आउवा-खैरवा मार्ग के जैतपुर चौराहे के पास अचानक एक कुत्ता आ गया। जिससे बाइक का संतुलन बिगड़ गया और अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। जिससे वह सिर के बल बाइक से नीचे गिर गया। हादसे में गंभीर घायल भरत को बांगड़ अस्पताल लाया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बुधवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा।