पाली

Pali: सड़क हादसे में पति की मौत, शव के पास बैठकर फूट-फूटकर रोती रही गर्भवती पत्नी, मातम में बदली दिवाली की खुशियां

अचानक एक कुत्ता आ गया। जिससे बाइक का संतुलन बिगड़ गया और अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। जिससे वह सिर के बल बाइक से नीचे गिर गया।

less than 1 minute read

पाली

image

Akshita Deora

Oct 23, 2025

फोटो: पत्रिका

पाली के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के आउवा-खैरवा मार्ग के जैतपुरा चौराहे पर मंगलवार को अचानक सड़क के बीच आए कुत्ते से बाइक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक अज्ञात वाहन से टकरा गई।

हादसे में बाइक सवार युवक सिर के बल नीचे गिर गया। जिससे गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का शव बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जहां बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा।

जानकारी के अनुसार मृतक के भाई मुकेश ने बताया कि जैतावतों का गुडा निवासी भरत (22) पुत्र राणाराम साटिया मंगलवार शाम करीब 4 बजे बाइक से अपने घर आ रहा था। इस दौरान आउवा-खैरवा मार्ग के जैतपुर चौराहे के पास अचानक एक कुत्ता आ गया। जिससे बाइक का संतुलन बिगड़ गया और अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। जिससे वह सिर के बल बाइक से नीचे गिर गया। हादसे में गंभीर घायल भरत को बांगड़ अस्पताल लाया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बुधवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा।

मृतक की पत्नी 4 माह की गर्भवती

मोर्चरी के बाहर जमा मृतक के रिश्तेदारों ने बताया कि मृतक की पत्नी संगीता चार महीने की गर्भवती है। जब परिजनों को इस हादसे की खबर लगी तो वे बुरी तरह टूट गए और रो-रोकर बेहाल हो गए। दीपावली की खुशियां मातम में बदल गईं। मृतक की पत्नी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो शव के पास बैठकर फूट-फूटकर रोए जा रही है। बड़ी मुश्किल से परिजनों ने उसे संभाला।

Published on:

23 Oct 2025 02:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Pali: सड़क हादसे में पति की मौत, शव के पास बैठकर फूट-फूटकर रोती रही गर्भवती पत्नी, मातम में बदली दिवाली की खुशियां

पाली

राजस्थान न्यूज़

