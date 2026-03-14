LPG Crisis in Rajasthan : सरकारी दावा- ‘एक WhatsApp या Missed Call पर घर बैठे बुक कराएं सिलेंडर, Indane, HP और Bharatgas के हेल्पलाइन नंबर्स जारी 

राजस्थान में गैस सिलेंडर की सप्लाई को लेकर मचे 'हाहाकार' के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आमजन के लिए बड़ी सुविधा शुरू की है। प्रदेश के कई जिलों जैसे जयपुर, जोधपुर और अलवर में उपभोक्ताओं द्वारा सिलेंडर के लिए परेशान होने की शिकायतों के बाद सरकार ने डिजिटल बुकिंग के विशेष नंबर जारी किए हैं। सरकार का दावा है कि इन माध्यमों का उपयोग करने पर उपभोक्ताओं को गैस वितरक यानी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और रिफिल की बुकिंग पहले से अधिक तेज और पारदर्शी होगी।