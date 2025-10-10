Jaipur: 80 करोड़ की सरकारी जमीन से JDA ने हटाया अतिक्रमण, हिंगोनिया गोशाला की भूमि को भी कराया मुक्त

सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटवाती जेडीए की टीम। फोटो: पत्रिका
जयपुर। जेडीए प्रवर्तन शाखा ने सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया। जोन-10 में आगरा रोड स्थित गोविंदपुरा उर्फ रोपाणा और खो नागोरियान क्षेत्र में जेडीए स्वामित्व की 40 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया।
जेडीए अधिकारियों की मानें तो उक्त जमीन की कीमत 80 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा हिंगोनिया गोशाला की करीब पांच बीघा जमीन से भी अतिक्रमण हटाया।
जेडीए अधिकारियों ने बताया कि जोन-10 में करीब 40 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि पर काश्तकारों ने अतिक्रमण कर बाउंड्रीवाल, कोठरियां, सीमेंट के पिल्लर सहित अन्य अवैध निर्माण कर लिए थे। जिसे बुलडोजर की मदद से ढहाया गया।
जोन-13 में स्थित आगरा रोड के पास ग्राम सिंदोली सांभरीया रोड पर हिंगोनिया गौशाला की करीब 5 बीघा सरकारी भूमि पर स्थानीय काश्तकारों द्वारा अतिक्रमण कर मिट्टी की डोल बनाकर, सीमेन्ट के पिल्लर लगाकर, तारबंदी कर, भूमि को समतल कर मिट्टी डालकर रास्ता बना रखा था।
