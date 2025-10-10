Jaipur: 80 करोड़ की सरकारी जमीन से JDA ने हटाया अतिक्रमण, हिंगोनिया गोशाला की भूमि को भी कराया मुक्त

जोन-13 में स्थित आगरा रोड के पास ग्राम सिंदोली सांभरीया रोड पर हिंगोनिया गौशाला की करीब 5 बीघा सरकारी भूमि पर स्थानीय काश्तकारों द्वारा अतिक्रमण कर मिट्टी की डोल बनाकर, सीमेन्ट के पिल्लर लगाकर, तारबंदी कर, भूमि को समतल कर मिट्टी डालकर रास्ता बना रखा था।