Udaipur: डॉ कीर्ति जैन को अमेरिका जाने से रोका, गिरफ्तारी से पहले बिगड़ी तबीयत; मुंबई के अस्पताल में भर्ती

पिछले दिनों हुए इंस्टीट्यूट में तोड़फोड़ के मामले में नामजद एफआइआर दर्ज होने के बाद डॉ. कीर्ति जैन की मुश्किलें बढ़ रही हैं। डॉ. कीर्ति जैन गुरुवार सुबह 3 बजे अमेरिका जा रहे थे। वे जैसे ही मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे तो सुरक्षाकर्मियों ने उनको जाने से रोक दिया। लुकआउट नोटिस की वजह बताते हुए उन्हें वहां से लौटने से भी मना कर दिया।