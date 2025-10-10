Udaipur: डॉ कीर्ति जैन को अमेरिका जाने से रोका, गिरफ्तारी से पहले बिगड़ी तबीयत; मुंबई के अस्पताल में भर्ती

डॉ. कीर्ति जैन। फोटो: पत्रिका
उदयपुर। जीबीएच हॉस्पिटल ग्रुप के चेयरमैन और मेवाड़ हेल्थ मैनेजमेंट के डायरेक्टर डॉ. कीर्ति जैन को अमरीका जाने से रोक दिया। उदयपुर पुलिस की ओर से उनके विरुद्ध लुक आउट नोटिस जारी होने के बाद उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर रोक दिया।
पिछले दिनों हुए इंस्टीट्यूट में तोड़फोड़ के मामले में नामजद एफआइआर दर्ज होने के बाद डॉ. कीर्ति जैन की मुश्किलें बढ़ रही हैं। डॉ. कीर्ति जैन गुरुवार सुबह 3 बजे अमेरिका जा रहे थे। वे जैसे ही मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे तो सुरक्षाकर्मियों ने उनको जाने से रोक दिया। लुकआउट नोटिस की वजह बताते हुए उन्हें वहां से लौटने से भी मना कर दिया।
उदयपुर पुलिस को सूचना मिली तो सुबह 5:30 बजे हाथीपोल थाने की टीम उदयपुर से रवाना हुई और 10 बजे मुंबई पहुंची। डॉ. कीर्ति जैन को हिरासत में लेकर तत्काल उदयपुर कोर्ट में पेश करने की संभावना के चलते पुलिसकर्मियों की टीम भी फ्लाइट से मुम्बई गई।
उदयपुर पुलिस टीम मुंबई पहुंची तब तक डॉ. कीर्ति जैन की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने खुद को हार्ट संबंधी परेशानी बताई तो एयरपोर्ट सुरक्षाकर्मियों ने उनको मुंबई के हिंदूजा हॉस्पिटल में भर्ती कराया।
गौरतलब है कि अरिहंत नर्सिंग इंस्टीट्यूट में 27 सितंबर की रात तोड़फोड़ हो गई थी। अरिहंत इंस्टीट्यूट के निदेशक मयंक कोठारी ने इंस्टीट्यूट पर कब्जा करने की नीयत से तोड़फोड़ करने का आरोप लगाते हुए जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल के डायरेक्टर कीर्ति जैन और कार्मिक भवभूति भट्ट के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
डॉ. कीर्ति जैन इंस्टिट्यूट में तोड़फोड़ के मामले में नामजद हैं। उनके विदेश जाने की संभावना को लेकर लुक आउट नोटिस जारी किया गया था। उदयपुर टीम मुंबई पहुंच गई और डॉ कीर्ति जैन की निगरानी कर रही है।
-योगेश गोयल, एसपी, उदयपुर
बड़ी खबरेंView All
उदयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग