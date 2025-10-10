Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

Udaipur: डॉ कीर्ति जैन को अमेरिका जाने से रोका, गिरफ्तारी से पहले बिगड़ी तबीयत; मुंबई के अस्पताल में भर्ती

जीबीएच हॉस्पिटल ग्रुप के चेयरमैन और मेवाड़ हेल्थ मैनेजमेंट के डायरेक्टर डॉ. कीर्ति जैन को अमरीका जाने से रोक दिया।

less than 1 minute read

उदयपुर

image

Anil Prajapat

Oct 10, 2025

Dr.-Kirti-Jain

डॉ. कीर्ति जैन। फोटो: पत्रिका

उदयपुर। जीबीएच हॉस्पिटल ग्रुप के चेयरमैन और मेवाड़ हेल्थ मैनेजमेंट के डायरेक्टर डॉ. कीर्ति जैन को अमरीका जाने से रोक दिया। उदयपुर पुलिस की ओर से उनके विरुद्ध लुक आउट नोटिस जारी होने के बाद उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर रोक दिया।

पिछले दिनों हुए इंस्टीट्यूट में तोड़फोड़ के मामले में नामजद एफआइआर दर्ज होने के बाद डॉ. कीर्ति जैन की मुश्किलें बढ़ रही हैं। डॉ. कीर्ति जैन गुरुवार सुबह 3 बजे अमेरिका जा रहे थे। वे जैसे ही मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे तो सुरक्षाकर्मियों ने उनको जाने से रोक दिया। लुकआउट नोटिस की वजह बताते हुए उन्हें वहां से लौटने से भी मना कर दिया।

प्लेन में मुंबई गई टीम

उदयपुर पुलिस को सूचना मिली तो सुबह 5:30 बजे हाथीपोल थाने की टीम उदयपुर से रवाना हुई और 10 बजे मुंबई पहुंची। डॉ. कीर्ति जैन को हिरासत में लेकर तत्काल उदयपुर कोर्ट में पेश करने की संभावना के चलते पुलिसकर्मियों की टीम भी फ्लाइट से मुम्बई गई।

सीने में दर्द की शिकायत

उदयपुर पुलिस टीम मुंबई पहुंची तब तक डॉ. कीर्ति जैन की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने खुद को हार्ट संबंधी परेशानी बताई तो एयरपोर्ट सुरक्षाकर्मियों ने उनको मुंबई के हिंदूजा हॉस्पिटल में भर्ती कराया।

यह है पूरा मामला

गौरतलब है कि अरिहंत नर्सिंग इंस्टीट्यूट में 27 सितंबर की रात तोड़फोड़ हो गई थी। अरिहंत इंस्टीट्यूट के निदेशक मयंक कोठारी ने इंस्टीट्यूट पर कब्जा करने की नीयत से तोड़फोड़ करने का आरोप लगाते हुए जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल के डायरेक्टर कीर्ति जैन और कार्मिक भवभूति भट्ट के खिलाफ केस दर्ज कराया था।

इनका कहना है…

डॉ. कीर्ति जैन इंस्टिट्यूट में तोड़फोड़ के मामले में नामजद हैं। उनके विदेश जाने की संभावना को लेकर लुक आउट नोटिस जारी किया गया था। उदयपुर टीम मुंबई पहुंच गई और डॉ कीर्ति जैन की निगरानी कर रही है।
-योगेश गोयल, एसपी, उदयपुर

ये भी पढ़ें

Indian Railways: जयपुर से गुजरने वाली 68 ट्रेनों का बदलेगा रूट, ये ट्रेनें रहेंगी रद्द, सफर से पहले चेक करें स्‍टेटस
जयपुर
train

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Oct 2025 08:02 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Udaipur: डॉ कीर्ति जैन को अमेरिका जाने से रोका, गिरफ्तारी से पहले बिगड़ी तबीयत; मुंबई के अस्पताल में भर्ती

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान के इस शहर में नई आवासीय योजना लॉन्च: 1109 प्लॉट के लिए आवेदन शुरू, 7 नवंबर तक करें आवेदन

bhilwara uit auction
उदयपुर

उदयपुर में ‘मौताणा’ विवाद पर कार्रवाई: महिला की मौत पर भड़क उठे थे पीहर पक्ष के लोग, घरों में लगाई आग, हथियार लेकर आए थे 40 लोग

Udaipur Mautana Clash
उदयपुर

Rajasthan: महिला की मौत से गुस्साए पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर किया हमला, घरों में आग लगाकर कर दी फायरिंग

उदयपुर

राजस्थान में मंत्री के सामने भाजपाइयों ने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीटा, 2 लोग हिरासत में, काले झंडे लेकर आए थे विरोध करने

Udaipur BJP workers beat up Youth Congress workers
उदयपुर

Udaipur Crime : परीक्षा देने आई विवाहिता से कार में बलात्कार, जान से मारने की दी धमकी

Udaipur Crime Married woman College exam raped in car threatened with death
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.